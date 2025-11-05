На выборах мэра Нью-Йорка побеждает 34-летний Зохран Мамдани — кандидат от Демократической партии, уроженец Уганды. Это событие вызвало оживленную реакцию в СМИ не только Северной Америки, но и других стран мира. Обозреватели анализируют причины такого исхода выборов и пытаются понять, как это отразится на политической ситуации во всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зохран Мамдани (в центре)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Зохран Мамдани (в центре)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Скрытая причина, по которой Нью-Йорк проголосовал за социалиста,— и это не то, о чем вы подумали

Зохран Мамдани стал мэром Нью-Йорка, самопровозглашенный социалист возглавит самый капиталистический город Америки. Некоторым это кажется доказательством того, что леваки берут верх. Но на самом деле это не так. Мамдани победил не потому, что Нью-Йорк внезапно полюбил социализм. Он победил, потому что выразил то, к чему сейчас должен прислушиваться каждый политик,— глубокое разочарование от того, что система больше не кажется справедливой. Это те же эмоции, которые способствовали восхождению Дональда Трампа. Трамп дал голос американскому рабочему классу, который чувствовал себя забытым элитой.

Как мэр Мамдани может написать следующую главу в истории Нью-Йорка

Направление, в котором сейчас движется Нью-Йорк, особенно важно сейчас, когда президент Трамп, нарушая закон, консолидирует власть и ложно выставляет крупнейшие города страны неподконтрольными. Господин Мамдани не может решить проблему экономического неравенства, которая стала движущей силой его кампании. Но он может добиться прогресса. Он может построить больше жилья. Он может расширить доступность детских садов и хороших школ. Он может увеличить скорость движения автобусов и метро. Если он сможет построить более доступный город, где жители Нью-Йорка будут чувствовать себя в такой же безопасности, как и в начале 2010-х годов, а высокооплачиваемых рабочих мест будет достаточно, он сможет претендовать на звание одного из величайших мэров города.

Трамп и Мамдани обозначили линии фронта — как они будут сражаться?

У 34-летнего социалиста острые разногласия с президентом США. Похоже, эти двое не могут перестать говорить друг о друге — и часто с политической выгодой для себя. Мамдани назвал себя худшим кошмаром президента… В свою очередь, Трамп регулярно называл Мамдани коммунистом и «ненавистником евреев». В отсутствие официального лидера оппозиции демократы ожидают, что Мамдани быстро станет одной из самых узнаваемых фигур в их партии. Для обеих сторон это личный вопрос.

Победивший на выборах Мамдани объявил войну Трампу

Еще до выборов мэра Нью-Йорка президент США Дональд Трамп явно противопоставлял себя кандидату от Демократической партии Зохрану Мамдани. Не прошло и нескольких часов после выборов, как победитель и избранный мэр Мамдани нанес ответный удар. «В этот момент политической тьмы Нью-Йорк станет светом»,— заявил Мамдани на своей избирательной вечеринке в Бруклине. Он знал, что Трамп следит за его речью, сказал Мамдани, а затем обратился напрямую к президенту США: «Сделайте звук погромче». И дальше последовало настоящее объявление войны Трампу.

Зохран Мамдани: первый признак отпора Дональду Трампу, проявившийся на выборах в Нью-Йорке

Силы сопротивления действуют по всей стране. Они будут опираться на победу Зохрана Мамдани, даже не признавая, что они с ним за одно. Потому что Дональд Трамп должен столкнуться с первыми плодами своей политики. Безработица, сокращение расходов на здравоохранение и социальную сферу, вероятный рост инфляции из-за его непомерных таможенных пошлин. Его взрывные методы и программа MAGA все еще привлекают аудиторию и приносят пользу значительной части избирателей. Но для других последствия его политики будут более горькими, чем ожидалось, а доля этих людей будет только расти.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик