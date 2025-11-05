Гендиректор нижегородского «Теплоэнерго» показал свой офис на станции аэрации

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» и присоединенного к нему «Нижегородского водоканала» Дмитрий Сивохин показал журналистам свой кабинет на станции аэрации, куда он переехал, чтобы контролировать процесс модернизации очистных сооружений.

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», сейчас на станции идут работы по модернизации. Завершить строительно-монтажные работы по первому этапу планируют до конца 2025 года, пуско-наладку — летом 2026 года.

При этом жители Нижнего Новгороде не перестают жаловаться на сильный запах сероводорода в разных районах города.

Природоохранная прокуратура внесла мэрии Нижнего Новгорода представление из-за нарушений сроков модернизации станции. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности.

Ирина Швецова