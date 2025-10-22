Дмитрий Сивохин перенес офис на станцию аэрации для лучшего контроля

Руководитель АО «Теплоэнерго» и присоединенного к нему «Нижегородского водоканала» Дмитрий Сивохин перенес свой рабочий кабинет из офиса «Теплоэнерго» на станцию аэрации (НСА). Как стало известно «Ъ-Приволжье», руководитель переехал, чтобы лучше контролировать процесс модернизации станции.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Тысячи горожан продолжают жаловаться на канализационный запах в городе, причинами которого они считают НСА. В ноябре депутаты гордумы намерены заслушать Дмитрия Сивохина и представителей мэрии с докладами о ходе реконструкции НСА, чтобы узнать о мерах по решению проблемы, хотя бы в краткосрочном горизонте.

На очистных сооружениях Нижнего Новгорода завершается первый этап модернизации, сметная стоимость которого, по данным госзакупок, достигла уже 11,7 млрд руб.

Иван Сергеев