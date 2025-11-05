Продавцы Ростовской области увеличили продажи на Wildberries на 49%

Продавцы из Ростовской области увеличили объем продаж на маркетплейсе Wildberries на 49% за десять месяцев 2025 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ). У селлеров из соседнего Краснодарского края также наблюдается положительная динамика — их продажи выросли на 42%.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, развитию платформы в регионах способствовало увеличение количества зарегистрированных продавцов. За первые десять месяцев их число выросло на 15%.

«Местные предприниматели чаще всего реализуют одежду и обувь, косметические товары, продукты питания, мебель, посуду, садовые принадлежности и бытовую технику. Наибольший рост показали разные категории товаров в регионах. У краснодарских продавцов лидирует бытовая техника с показателем 118%, а у ростовских — смартфоны, продажи которых увеличились на 90%»,— пояснили сообщении.

Валентина Любашенко