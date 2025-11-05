В Ростове разрыв в стоимости квадратного метра жилья в двух районах составил 60%

В октябре 2025 года самая высокая стоимость квадратного метра жилья в новостройках Ростова-на-Дону зафиксирована в Кировском районе (224,1 тыс. руб), а самая низкая — в Железнодорожном районе (139,8 тыс. руб). Разрыв в цене между ними составил более 60% (84,3 тыс. руб.). Об этом сообщил «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперты объясняют значительный ценовой разрыв в стоимости недвижимости различиями в структуре предложения. В Кировском районе предлагаются квартиры бизнес- и премиум-класса, где цена за квадратный метр достигает 491,4 тыс. руб. В то же время в более доступных районах, таких как Железнодорожный и Первомайский, основной объем предложений составляют объекты стандарт- и комфорт-класса.

Эти данные указывают на усиление сегментации рынка новостроек в Ростове.

Наталья Белоштейн