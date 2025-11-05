В Кисловодске завершат ремонт бассейна училища олимпрезерва за 307 млн рублей
Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» объявила открытый конкурс на завершение реконструкции плавательного бассейна Кисловодского училища олимпийского резерва стоимостью 307,25 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале «ЕИС. Закупки».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Тендер включает завершение работ по реконструкции и поставку оборудования для объекта капитального строительства. Речь идет о плавательном бассейне Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации «Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» в Ставропольском крае.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 14 ноября 2025 года включительно. Подведение итогов запланировано на 19 ноября.
Контракт предусматривает выполнение работ в течение 602 календарных дней с момента заключения соглашения. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей суммы договора.
Финансирование осуществляется из федерального бюджета. В 2026 году планируется выделить 113,2 млн руб., в 2027 году — 194 млн руб.
Процедура проводится в электронной форме на площадке АО РАД в соответствии с требованиями 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок.