В Кисловодске завершат ремонт бассейна училища олимпрезерва за 307 млн рублей

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» объявила открытый конкурс на завершение реконструкции плавательного бассейна Кисловодского училища олимпийского резерва стоимостью 307,25 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Тендер включает завершение работ по реконструкции и поставку оборудования для объекта капитального строительства. Речь идет о плавательном бассейне Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации «Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» в Ставропольском крае.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 14 ноября 2025 года включительно. Подведение итогов запланировано на 19 ноября.

Контракт предусматривает выполнение работ в течение 602 календарных дней с момента заключения соглашения. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей суммы договора.

Финансирование осуществляется из федерального бюджета. В 2026 году планируется выделить 113,2 млн руб., в 2027 году — 194 млн руб.

Процедура проводится в электронной форме на площадке АО РАД в соответствии с требованиями 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок.

Тат Гаспарян