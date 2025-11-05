На ремонт библиотек Ростовской области потратили 326 млн рублей
В Ростовской области за период с марта 2022 года по октябрь 2025 года создали 43 модельные муниципальные библиотеки, потратив на это 326 млн руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на региональное министерство культуры.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации ведомства, библиотеки появились в рамках национального проекта «Семья» и региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области», утвержденной в 2022 году.
В министерстве пояснили, что модельные библиотеки — это учреждения нового поколения, созданные на основе модельного стандарта. При их модернизации проводят текущий ремонт, приобретают мебель и мультимедийное оборудование, создают условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, обновляют книжные фонды и повышают квалификацию сотрудников.
«Строительство новых общедоступных библиотек в области не планируется», — отметили в минкультуры.
По данным правительства региона, к середине октября 2025 года жителей Дона обслуживали 1010 библиотек: три областные, 1001 муниципальная и шесть в составе культурно-досуговых учреждений. В аналогичный период 2024 года структура была похожей, но муниципальных библиотек было на одну больше.
Больше всего муниципальных общедоступных библиотек по состоянию на 1 октября работало в Ростове-на-Дону (46), Таганроге (15) и Шахтах (14).