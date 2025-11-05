На ремонт библиотек Ростовской области потратили 326 млн рублей

В Ростовской области за период с марта 2022 года по октябрь 2025 года создали 43 модельные муниципальные библиотеки, потратив на это 326 млн руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на региональное министерство культуры.

По информации ведомства, библиотеки появились в рамках национального проекта «Семья» и региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области», утвержденной в 2022 году.

В министерстве пояснили, что модельные библиотеки — это учреждения нового поколения, созданные на основе модельного стандарта. При их модернизации проводят текущий ремонт, приобретают мебель и мультимедийное оборудование, создают условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, обновляют книжные фонды и повышают квалификацию сотрудников.

«Строительство новых общедоступных библиотек в области не планируется», — отметили в минкультуры.

По данным правительства региона, к середине октября 2025 года жителей Дона обслуживали 1010 библиотек: три областные, 1001 муниципальная и шесть в составе культурно-досуговых учреждений. В аналогичный период 2024 года структура была похожей, но муниципальных библиотек было на одну больше.

Больше всего муниципальных общедоступных библиотек по состоянию на 1 октября работало в Ростове-на-Дону (46), Таганроге (15) и Шахтах (14).

Валентина Любашенко