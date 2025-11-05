Форвард «Бостона» Хуснутдинов забил гол и реализовал победный буллит в матче НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Марат Хуснутдинов забил гол в третьем периоде матча против «Нью-Йорк Айлендерс», переведя игру в овертайм, а затем реализовал победный буллит. Игра завершилась со счетом 4:3.

Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters Марат Хуснутдинов

Помимо Хуснутдинова в составе «Бостона» отличились Виктор Арвидссон и Павел Заха. У проигравших дубль сделал Бо Хорват, одна шайба на счету Энтони Дюклера. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска из 27.

В других матчах дня «Даллас» в серии буллитов обыграл «Эдмонтон» — 4:3, в составе проигравших гол забил российский форвард Василий Подколзин. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в домашней игре против «Нэшвилла». Хозяева со счетом 3:2 одержали победу в овертайме. Гол форварда Никиты Кучерова из «Тампы» не помог его клубу на выезде обыграть «Колорадо Эвеланш» — 2:3. «Вегас» на своем льду переиграл «Детройт» — 1:0. Автором единственной шайбы стал российский нападающий Иван Барбашев.

Таисия Орлова