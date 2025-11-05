Голкипер «Каролины» Кочетков сыграл «на ноль» в первом матче в сезоне НХЛ

«Каролина Харрикейнс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

Фото: Noah K. Murray / AP Петр Кочетков

Фото: Noah K. Murray / AP

Заброшенными шайбами отметились Николай Элерс, Шон Уокер и Сет Джарвис. Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков провел первый матч в текущем сезоне. Он сыграл «на ноль», отразив 25 бросков. Ранее Кочетков пропускал игры из-за травмы. Россиянин вышел на четвертое место в истории «Каролины» по количеству «сухих» матчей — 11. Лидером по этому показателю является канадец Кэм Уорд (27 игр «на ноль»). Соотечественник Петра Кочесткова — голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — отразил 29 из 31 бросков (последний гол был забит в пустые ворота).

«Каролина Харрикейнс» занимает третье место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен, набрав 16 очков в 12 матчах. «Нью-Йорк Рейнджерс» с 14 баллами после 14 встреч располагается на седьмой позиции.

Таисия Орлова