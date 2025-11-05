Никто не выкупил участок со столовой в Липецке за 21 млн рублей
Аукцион по продаже земельного участка со столовой на улице Алмазной в Липецке не состоялся. Это произошло из-за отсутствия заявок на торги, следует из документации тендера. Начальная цена лота составляла 20,9 млн руб.
Интерьер столовой на улице Алмазной в Липецке
Фото: из аукционной документации
На продажу выставлялись земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м и здание на 960,6 кв. м. Они были оценены в 5,9 млн и 14,9 млн руб. соответственно.
Новый аукцион пока не объявлялся.
В начале сентября на повторные торги выставили двухэтажное здание в федеральной собственности, расположенное в Ельце Липецкой области. Оно оценено в 11,9 млн руб. Заявки принимаются до 17 ноября.