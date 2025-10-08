На продажу в Липецке выставили земельный участок со столовой за 20,9 млн рублей

АО «Российский аукционный дом» выставил на торги земельный участок со зданием столовой на улице Алмазной в Липецке. Начальная стоимость лота — 20,9 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале ГИС «Торги».

Земельный участок занимает площадь 1,4 тыс. кв. м — его продают за 5,9 млн руб. Здание столовой площадью 960,6 кв. м— за 14,9 млн руб.

Шаг аукциона — 1 млн руб. Размер задатка — 2,1 млн. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 октября, итоги торгов подведут 31-го.

Кабира Гасанова