Политика-иноагента Шлосберга приговорили к 420 часов обязательных работ

Мировой суд в Пскове назначил заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан иноагентом) 420 часов обязательных работ. Политика признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Лев Шлосберг (в центре, объявлен в РФ иноагентом)

Из решения суда следует, что с мая по июль 2024 года зампред партии выложил на странице в соцсети «ВКонтакте» не менее пяти постов без плашки иноагента.

Лев Шлосберг был объявлен иноагентом в июле 2023 года. В феврале 2024 года его дважды за день оштрафовали за нарушение законодательства об иноагентах из-за отсутствия плашки в двух постах во «ВКонтакте» и Telegram. В июне 2025-го суд отправил зампреда «Яблока» под домашний арест по делу о повторной дискредитации вооруженных сил России. Позже судья заменил меру пресечения на запрет определенных действий.

