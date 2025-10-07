Суд смягчил меру пресечения иноагенту Шлосбергу по делу о дискредитации армии

Псковский городской суд смягчил меру пресечения зампредседателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (объявлен в РФ иноагентом) по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил России. Домашний арест, который назначили политику в июне этого года, судья заменил на запрет определенных действий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Псковской области.

По версии следствия, господин Шлосберг (объявлен в РФ иноагентом) 12 января разместил в соцсети «Одноклассники» видеозапись, дискредитирующую ВС РФ. В партии «Яблоко» рассказывали «Ъ», что речь идет о записи дебатов псковского депутата с историком Юрием Пивоваровым (объявлен в РФ иноагентом), на которых политик отстаивал необходимость «скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной. Зампред партии настаивал, что не имеет никакого отношения к странице в «Одноклассниках», публикация в которой стала поводом для его уголовного преследования.

Возбуждение уголовного дела о повторной дискредитации (ст. 280.3 УК РФ) стало возможным, так как ранее политик уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Тогда суд усмотрел противозаконность в том, что политик репостнул обращение актера Арнольда Шварценеггера к россиянам после начала СВО.

Лев Шлосберг был объявлен иностранным агентом в июле 2023 года. В феврале 2024 года его дважды за день оштрафовали за нарушение законодательства об иноагентах из-за отсутствия соответствующей плашки в двух постах во «ВКонтакте» и Telegram. Политик также подвергался административному наказанию за «распространение информации о террористической организации без указания на ее статус».

Подробнее об уголовном преследовании политика — в материале «Политика выдали "Одноклассники"».

Степан Мельчаков