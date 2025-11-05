На Ставрополье 431 приемная семья получила единовременную выплату на ребенка

С начала 2025 года в Ставропольском крае 431 семья, принявшая на воспитание детей, получила единовременное пособие, говорится в сообщении отделения СФР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Размер выплаты составляет 26 942 руб. Для семей, усыновивших ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет или братьев и сестер, сумма значительно выше — 205 857 руб. на каждого ребенка. Пособие выплачивается усыновителям, опекунам, попечителям и приемным родителям, если они являются гражданами России и постоянно проживают в стране.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Ставропольскому краю, в МФЦ, через портал Госуслуг или почтой с нотариально заверенной копией решения суда. Для оформления достаточно предоставить лишь копию решения суда об усыновлении, остальные документы специалисты запросят самостоятельно. Заявление нужно подать не позднее шести месяцев со дня вступления в силу решения суда. Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней, а при необходимости предоставления дополнительных документов срок рассмотрения может продлиться до 20 рабочих дней.

Станислав Маслаков