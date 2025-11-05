Карты белорусского Альфа-банка не прекратили работу за границей из-за санкций ЕС

Карты белорусской «дочки» Альфа-банка продолжат работать за границей после вступления в силу 19-го пакета санкций Евросоюза против России. При этом возможны «точечные проблемы» в работе карт в Европе. Об этом сообщила пресс-служба банка.

После вступления санкций в силу для клиентов белорусского Альфа-банка станет недоступен Apple Pay. В декабре кредитная организация выпустит платежные стикеры для пользователей iPhone. Банк также разрабатывает платежные инструменты в виде кольца, браслета и других предметов.

Кроме того, клиенты банка не смогут оплатить подписки через Apple ID. «Мы прикладываем все усилия, чтобы решить этот вопрос, но пока рекомендуем воспользоваться картой другого банка для оплаты подписок»,— следует из пресс-релиза.

ЕС принял 19-й пакет санкций против России 23 октября. Помимо белорусской «дочки» Альфа-банка, в список попали дочерние компании ВТБ в Белоруссии и Казахстане. Всего ограничения вводятся в отношении восьми банков и фининститутов из третьих стран.