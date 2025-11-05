Дептранс Ростова вводит новые ограничения на Привокзальной площади с 8 ноября
В Ростове-на-Дону введен запрет на остановку и стоянку транспорта на пл. Привокзальной, 2/1. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Фото: Валентина Любашенко
По информации ведомства, изменение схемы организации дорожного движения проводится для повышения пропускной способности в данном районе. С 8 ноября возле здания установят дорожный знак, предупреждающий о возможной эвакуации автомобилей с восточной стороны проезда вдоль строения по адресу: пл. Привокзальная, 2/1.
«Нововведение затронет участок дороги рядом с одним из ключевых транспортных узлов города», — пояснили в сообщении.