Бывший глава «Мечела» Олег Коржов стал гендиректором «Группы Полипластик»

Олег Коржов назначен гендиректором «Группы Полипластик» — производителя полимерных труб и инженерных пластмасс, сообщили в пресс-службе компании. До этого, с 2014 года, господин Коржов возглавлял один из крупнейших производителей угля на российском рынке — ПАО «Мечел» (MOEX: MTLR).

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В группе отметили его многолетний опыт в управлении индустриальными компаниями и госпроектами. «Его профессиональная экспертиза позволит укрепить управленческую команду и повысить эффективность работы группы в условиях реализации масштабных инфраструктурных и производственных программ»,— сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).

Олег Коржов начал работать в «Мечеле» в 2005 году. В этом году он возглавил планово-экономический департамент компании. В 2009–2011 годах стал вице-президентом по бизнес-планированию и анализу, позже — старшим вице-президентом по экономике и развитию бизнеса компании. В январе 2014 года назначен гендиректором ПАО «Мечел». В конце июля на этом посту его сменил Игорь Хафизов, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора.