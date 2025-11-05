Движение по дамбе частично перекрыли из-за ремонта до 7 ноября

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов о частичных перекрытиях движения по дамбе, которые начали действовать после праздничных выходных.

Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений (дамба)

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, ограничения коснутся участка на 133-м км внутреннего кольца КАД — работы будут вестись на мосту судопропускного сооружения С-2.

В связи с этим на период с 09:00 5 ноября до 18:00 7 ноября поочередно перекроют правую и средние полосы на Финской (внешней) и Невской (внутренней) сторонах КАД. Автомобильное движение организовали по одной левой полосе, отметили в дирекции КЗС.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что движение по внешнему кольцу КАД в районе порта Бронка ограничено до 4 ноября.

Андрей Цедрик