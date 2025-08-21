Движение по внешнему кольцу КАД в районе порта Бронка перекроют до 4 ноября

В связи с проведением дорожно-восстановительных работ на путепроводе через Краснофлотское шоссе временно поменяется схема движения по КАД в районе порта Бронка. Об ограничениях предупредили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

В частности, на период с 21 августа по 4 ноября для водителей окажется полностью перекрыто внешнее кольцо КАД на развязке с Краснофлотским шоссе. Автомобильный поток перераспределяется и переводится на внутреннее кольцо — движение будет осуществляться по одной левой полосе в направлении города Ломоносова и по правой и средней полосам в направлении Кронштадта.

Водителей просят учитывать вводимые ограничения при планировании маршрутов следования, следить за дорожными знаками и соблюдать скоростной режим.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях в тоннеле петербургской дамбы, которые действуют до 28 августа.

Андрей Цедрик