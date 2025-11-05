Летевший из Петербурга в Москву Superjet направили в Нижний Новгород

Самолет авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Москву из Петербурга, направили в Нижний Новгород из-за густого тумана в столице, сообщает 78.ru.

Лайнер должен был приземлиться в Шереметьево в половине восьмого утра, однако из-за метеорологических условий был вынужден совершить посадку в другом городе. Ориентировочно, борт должен оказаться в Москве в 09:36.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что работающим в Пулково авиакомпаниям выплатят субсидии из бюджета Петербурга.

Андрей Маркелов