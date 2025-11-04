Работающим в Пулково авиакомпаниям выплатят субсидии из бюджета Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правильства о выплате субсидий авиаперевозчикам из бюджета мегаполиса, сообщает пресс-служба Смольного 4 ноября.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Речь идет о региональных пассажирских перевозках в салоне эконом-класса. Аэропорт Пулково должен значиться пунктом отправления или назначения. Субсидии будут предоставляться вплоть до 2027 года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Smartavia запустила прямые рейсы между Петербургом и Краснодаром. Полеты будут выполняться три раза в неделю. По понедельникам и средам Boeing 738 будет вылетать в столицу Кубани в 12:35, в пятницу — в 12:15.

Андрей Маркелов