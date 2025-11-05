Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал дать отпор Трампу

Лидирующий на выборах мэра Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани призвал «остановить» президента США Дональда Трампа. Политик заявил, что Нью-Йорк построен иммигрантами, и теперь его «возглавит иммигрант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

«Если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, породивший его,— сказал господин Мамдани (цитата по CNN).— И если есть способ запугать деспота, так это разрушить те самые условия, которые позволили ему аккумулировать власть». Это позволит не только противостоять Дональду Трампу, но и «остановить следующего», добавил политик.

34-летний Зохран Мамдани — уроженец Уганды. После оглашения результатов он станет первым мусульманином в должности мэра Нью-Йорка. В выступлении перед избирателями Зохран Мамдани заявил, что приступит к работе на посту мэра 1 января. Главной целью политической программы он назвал борьбу с «кризисом стоимости жизни».

Зохран Мамдани побеждает на выборах с 50,4% голосов по итогам обработки 90,5% протоколов. У независимого кандидата, бывшего мэра Нью-Йорка (2011–2021) Эндрю Куомо, — 41,6%. Дональд Трамп угрожал ограничить господдержку Нью-Йорка, если на выборах мэра победит Зохран Мамдани. Американский президент неоднократно критиковал господина Мамдани и называл его коммунистом.