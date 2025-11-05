На выборах мэра в Нью-Йорке впервые побеждает мусульманин

На выборах мэра Нью-Йорка побеждает 34-летний Зохран Мамдани — кандидат от Демократической партии, уроженец Уганды. Он выступил с приветственной речью перед избирателями. В ней господин Мамдани объявил, что заступает на пост с 1 января. Согласно промежуточным результатам, демократу отданы около 50,4% голосов избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зохран Мамдани

Фото: Jeenah Moon / Reuters Зохран Мамдани

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«Я молод, несмотря на все усилия повзрослеть. Я мусульманин. Я демократический социалист. И самое ужасное, что я отказываюсь извиняться за все это»,— сказал господин Мамдани во время выступления. Он опережает бывшего губернатора Эндрю Куомо (41,6% голосов) и республиканца Кертиса Сливу (7,1%). Как сообщает CBS News, Зохрана Мамдани с победой уже поздравили губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Днем ранее президент США Дональд Трамп угрожал ограничить господдержку Нью-Йорку, если на выборах мэра города победит Зохран Мамдани. В своей речи тот обратился к американскому президенту с призывом прислушаться и «прибавить громкость». «Нью-Йорк останется городом иммигрантов, городом, построенным иммигрантами, управляемым иммигрантами и, начиная с сегодняшнего вечера, возглавляемым иммигрантом. Поэтому, услышьте меня, президент Трамп, когда я говорю: чтобы добраться до любого из нас, вам придется пройти через всех нас»,— сказал господин Мамдани.

По словам Зохрана Мамдани, главная цель его программы — бороться «с кризисом стоимости жизни». Она включает введение налога для самых богатых жителей города, бесплатный и быстрый проезд на автобусах, «заморозку» цены на аренду жилья, бесплатное дошкольное образование для всех детей до пяти лет.