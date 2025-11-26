Сегодня исполняется 50 лет актеру театра «Ленком Марка Захарова», худруку Сочинского концертно-филармонического объединения народному артисту РФ Максиму Аверину

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Максим Аверин

Его поздравляет художественный руководитель театра «Сатирикон» народный артист РФ Константин Райкин:

— Дорогой Максим, поздравляю тебя с 50-летием! Ты замечательный артист! Как-то не получается посмотреть твои последние работы, но я видел много и на экране, помню все, что ты сделал в нашем театре: там были выдающиеся результаты! Я знаю, какой ты прекрасный, добрый, открытый, впечатлительный, пламенный, с безумной энергией артист. А еще какой ты трудоголик, как тебя любят зрители, сколько в тебе обаяния. Я желаю тебе всяческих процветаний и успехов на твоем поприще, радости от зрителей, партнеров, режиссеров, от всех людей, с которыми ты общаешься. У тебя хороший возраст, поздравляю тебя, обнимаю!

