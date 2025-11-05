Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
BMW на Политехнической улице врезался в автомобиль полиции и трамвай

Вечером 4 ноября у дома 17 по Политехнической улице 21-летний водитель BMW M4 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с полицейским автомобилем Haval, после чего зацепил трамвай, сообщает «Фонтанка».

Последствия ДТП с BMW и полицейским автомобилем на Политехнической улице

Последствия ДТП с BMW и полицейским автомобилем на Политехнической улице

Фото: vk.com / spb_today

Фото: vk.com / spb_today

Фото: vk.com / spb_today

Момент аварии попал на запись камер видеонаблюдения. В результате столкновения оба водителя легковушек получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что двое подростков на питбайке пострадали при ДТП в поселке Песочный. Обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов

