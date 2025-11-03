Двое подростков на питбайке пострадали при ДТП в поселке Песочный

Авария в поселке Песочный Курортного района стала причиной госпитализации двух несовершеннолетних. Подростки на питбайке столкнулись с иномаркой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За рулем Chery Tiggo был 46-летний водитель. Вечером 2 ноября он следовал по Советской улице от улицы Новостроек. При повороте на Ленинградскую улицу автомобилист не предоставил преимущество в движении и столкнулся с питбайком Kayo, им управлял 16-летний десятиклассник.

«В результате ДТП питбайкер и его пассажир-ровесник, житель Москвы, госпитализированы в тяжелом состоянии»,— уточнили в полиции. По факту аварии проводится проверка.

Татьяна Титаева