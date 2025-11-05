Ростовская область лидирует по экспорту в ЮФО и входит в топ-10 России
Ростовская область в первом полугодии 2025 года вела торговлю со 137 государствами, включая 102 экспортных партнера, заявил министр экономразвития региона Павел Павлов на заседании комитета по внешнеэкономической деятельности.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Мероприятие прошло в Ростове-на-Дону под эгидой регионального отделения «Деловой России». В заседании участвовали руководитель областного отделения организации Андрей Грибенюк, а также представители контролирующих ведомств, профильных министерств, банков, фондов поддержки предпринимательства и общественных объединений.
Участники встречи рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются отечественные компании в санкционных условиях, и новые механизмы автоматизации таможенных проверок для упрощения внешнеторговых операций. Отдельно обсуждалось введение безвизового режима между Россией и Китаем и его возможное влияние на рост предпринимательской активности в регионе.
«Регион занимает первое место по объемам внешнеторгового оборота и экспорта в Южном федеральном округе. На общероссийском уровне область входит в десятку лидеров по экспорту и несырьевому неэнергетическому экспорту», — пояснил министр экономики региона.