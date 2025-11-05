Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ОЭЗ «Махачкала» привлечет инвестиции на 10 млрд рублей в 2025 году

Суммарные инвестиции по всем проектам особой экономической зоны «Махачкала» составят свыше 10 млрд руб. Об этом сообщили в «Агентстве по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в число резидентов ОЭЗ вошли ООО «Сухой порт», терминально-складской комплекс Wildberries, предприятие по выпуску сэндвич-панелей, логистический терминал и завод по сборке модульных домов.

«Дополнительные налоговые поступления в бюджет республики от работы резидентов ОЭЗ за 15 лет достигнут более 6 млрд руб. В настоящее время в республику поступают заявки от китайских, киргизских и казахстанских компаний, желающих организовать совместные предприятия на территории ОЭЗ», — пояснили в сообщении.

В Агентстве уточнили: «Компания «Сухой порт» намерена реализовать мультимодальный логистический терминал с участием новых партнеров. Рассматривается возможность присвоения проекту статуса масштабного инвестиционного проекта».

Валентина Любашенко

