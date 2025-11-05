АзНИИРХ: численность осетровых в Ростовской области начала восстанавливаться

В Ростовской области помимо краснокнижных видов запрещен вылов полупроходного судака и азово-черноморской шемаи в водах Дона, Азовского моря и Таганрогского залива. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на специалистов АзНИИРХ.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации аналитиков, запрет на любительский и промышленный лов полупроходного судака действует в указанных водоемах региона. Ограничения на добычу азово-черноморской шемаи сохраняются, поскольку соответствующие поправки в правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна пока не вступили в силу.

Кроме того, в области нельзя ловить все разновидности, внесенные в региональную и федеральную Красные книги. Среди них стерлядь, севрюга, обыкновенный елец, золотой карась, русский осетр, вьюн, волжский подуст, белоглазка и другие.

«Введение дополнительных ограничений на добычу каких-либо видов рыб пока не планируется. По осетровым в последние годы в регионе наметилась тенденция восстановления популяции. В научном институте прогнозируют сохранение этой динамики в будущем. Способствовать этому будут регулярный выпуск молоди и установление Россией полного контроля над всей акваторией Азовского моря»,— отметили в АзНИИРХ.

Валентина Любашенко