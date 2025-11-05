Власти Дона выставили 13 служебных автомобилей на торги

Правительство Ростовской области выставило на электронный аукцион 13 служебных автомобилей. Информация о торгах опубликована на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно размещенным сведениям, продажу организует ГБУ РО «Управление транспортного обеспечения». В лотах представлены семь автомобилей Lada Priora 2014 года выпуска, ВАЗ-21074 2005 года, Chevrolet NIVA, Ford Focus 2010 года с пробегом 459 014 километров, Citroen Berlingo 2008 года с пробегом 529 тыс. км, Toyota Camry 2007 года с пробегом 607 тыс. км. и спецтранспорт ГАЗ-2217 2011 года выпуска.

«Начальная цена семи машин Lada Priora составляет от 168, 7 тыс. руб. ВАЗ-21074 оценили в 97,5 тыс. руб., Chevrolet NIVA — в 194, 2 тыс. руб., Ford Focus — в 94, 1 тыс. руб. Стартовая цена спецавтомобиля ГАЗ-2217 составляет 129, 3 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Аукцион проводится в электронном формате на платформе «Сбербанк-АСТ». Все транспортные средства имеют полный комплект технической документации и прошли необходимое оформление.

Заявки принимались до 25 октября. Торги состоятся 27 ноября в 11:00 по московскому времени.

Валентина Любашенко