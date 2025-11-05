Российских ватерполистов допустили к международным турнирам с 2026 года

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила российским ватерполистам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2026 года. Ватерполисты не участвовали в международных соревнованиях с 2022 года.

В ноябре 2024 года, организация уже смягчила ограничения для российских и белорусских спортсменов в индивидуальных дисциплинах, но сохранила запрет на выступления в командных видах, включая водное поло.

Новые правила сняли последние ограничения с российских спортсменов в водных видах спорта.