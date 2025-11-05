Поло-проводник

Россия добилась довольно заметной победы в борьбе за полноценную реинтеграцию в мировой спорт. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) стала первой крупной структурой, которая нарушила одну из ключевых и формально до сих пор не отмененных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Вопреки ей, эта федерация допустила россиян к участию во всех своих соревнованиях по командным игровым видам. В данном случае речь идет о водном поло.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Российское водное поло первым среди олимпийских командных игровых видов смогло преодолеть санкционный барьер

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Международная федерация водных видов спорта во вторник, 4 ноября, опубликовала обновленные правила допуска к участию в своих соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Они вступают в силу с 1 января 2026 года. Большинство из положений документа не представляют никакого интереса для тех, кто за три с половиной года действия санкций, наложенных на российскую спортивную отрасль после начала специальной военной операции на Украине, успел выучить условия приобретения отечественными атлетами нейтрального статуса: лишь при его наличии возможен допуск на соревнования под эгидой соответствующей федерации. Однако в правилах есть маленькое новшество, похожее на прорыв. В список видов, которые контролирует World Aquatics и в которых россияне и белорусы могут претендовать на выступление во всех возрастных категориях, наряду с плаванием, плаванием в открытой воде, синхронным плаванием и прыжками в воду включено водное поло.

Почему эта корректировка чрезвычайно важна с точки зрения перспектив не только ватерполистов, объяснить нетрудно. В последние несколько месяцев Россия активно стремится «реинтегрироваться» в мировой спорт. И эта стратегия приносит несомненные успехи, по крайней мере в летних видах. Целый ряд отвечающих за них федераций охотно смягчает санкционный режим в отношении россиян, а на нескольких чемпионатах мира, прошедших в 2025 году, отечественные команды, раньше существовавшие в режиме жесткой изоляции, выступили в боевом или близком к боевому составе. Это касается, например, первенств по фехтованию, спортивной гимнастике и тем же водным видам. В них чемпионат мира прошел летом в Сингапуре, и на нем российская команда собрала неплохую даже по своим досанкционным меркам коллекцию медалей — 18 в общей сложности, из которых 6 золотых.

Но, говоря о достижениях России в ее борьбе за полноценное возвращение в международный спорт, все время приходилось делать оговорку. Она была связана с рекомендациями Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов, выпущенными в 2023 году. Одна из рекомендаций настаивала на том, что такие спортсмены даже при соответствии критериям «нейтральности» не могут принимать участие в командных игровых видах. А это огромный и чрезвычайно востребованный спортивный пласт, включающий в себя и наиболее популярные игры, такие как футбол, баскетбол, волейбол.

Попытки сломать запрет уже предпринимались разными российскими федерациями, но все потерпели крах. Самая известная из этих попыток — футбольная. В сентябре 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), который, казалось, совершенно не склонен к компромиссам, внезапно принял решение о допуске российских юношеских сборных на свои турниры. Однако имплементировано оно так и не было. UEFA отказался от допуска, сославшись на отсутствие «технических возможностей» для него — как уверены представители Российского футбольного союза, в том числе из-за давления со стороны отдельных национальных ассоциаций.

При этом признаков того, что МОК отказывается от своей позиции, не появлялось. Скажем, головная спортивная структура акцентировала внимание на рекомендации по командным игровым видам, когда встал вопрос о приезде на ближайшую зимнюю Олимпиаду, которая состоится в феврале будущего года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, российских хоккеистов и керлингистов. В Италии не будет ни тех ни других.

Единственной федерацией, решившейся применить «особенный» подход к проблеме присутствия на своих турнирах российских сборных, была до сих пор Международная шахматная федерация (FIDE). Сначала она санкционировала участие в них детских и юношеских команд, а также команд, составленных из спортсменов с ограниченными возможностями, а затем разрешила взрослой женской команде России сыграть на чемпионате мира, пообещав рассмотреть возможность допуска на топовые состязания и команды мужской. Но шахматы не входят в олимпийскую программу, в отличие от водного поло, в котором Россия до введения санкций время от времени показывала неплохие результаты. Когда произойдет возвращение российских ватерполистов, сказать, правда, сложно. После Нового года в Белграде и на Мадейре пройдут женский и мужской чемпионаты Европы. Однако отбор к ним уже завершен. Зато еще можно квалифицироваться на Кубки мира, которые в июле примет Сидней. Но формат квалификации к ним чрезвычайно жесткий.

В любом случае инициатива World Aquatics выглядит укладывающейся в благоприятный в целом для России тренд этой осени. Он заключается в пусть достаточно скромных, но постоянных прорывах в трудном процессе спортивной «реинтеграции». К ним, например, относятся свежие вердикты апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и Спортивного арбитражного суда (CAS) по жалобам на отстранение российских бобслеистов, скелетонистов и саночников. В обоих случаях изоляционные меры, принятые в их отношении головными федерациями — IBSF и курирующей санный спорт FIL, были частично отменены.

Алексей Доспехов