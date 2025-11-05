Краснодарцев обыграли не по-детски

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» потерпел второе поражение подряд и во втором матче подряд пропустил больше сотни очков. На этот раз он на выезде — 100:103 после овертайма — уступил белградской «Меге», клубу, известному прежде всего как проект по развитию юных игроков. С трибун «Арены Ранко Жеравица» в сербской столице встречу смотрел корреспондент «Ъ» Роман Левищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболист «Меги» Саво Дрезгич (в центре)

Фото: Единая Лига ВТБ Баскетболист «Меги» Саво Дрезгич (в центре)

Фото: Единая Лига ВТБ

Второй международный матч, состоявшийся в рамках Winline Basket Cup — внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ,— завершился второй победой «Меги» над российским топ-клубом. Две недели назад эта команда, средний возраст баскетболистов которой не доходит и до 20 лет, в Москве со счетом 81:72 обыграла ЦСКА. Теперь она в более напряженном матче справилась с «Локомотивом-Кубанью».

Хотя поначалу казалось, что победу она добудет меньшими усилиями. В дебюте встречи игроки «Меги» смели соперников.

Пять фолов у «Локомотива» было уже на третьей минуте матча. Первая четверть закончилась для него крайне неудачно. Пропустили краснодарцы аж 37 очков — на три больше, чем в проигранном с катастрофическим счетом 64:104 субботнем матче против ЦСКА. Особенно отметились у хозяев большие. По эффектному данку занесли 19-летний Абдрамане Сиби и 20-летний Боголюб Маркович. А последний к тому же реализовал два трехочковых. Преимущество «Меги» к первой паузе составляло 13 очков.

Только вот от этого перевеса к середине второй четверти не осталось и следа. Сербская команда, составленная в основном из игроков 2005 и 2006 года рождения, все-таки не могла так зрело провести весь матч. На старте отрезка она не забивала почти четыре минуты, а без попаданий с игры отыграла все шесть. Тем временем «Локомотив» атаковал примерно столь же продуктивно, как в начале. Преимущество хозяев постепенно таяло, и к середине отрезка гости повели — 40:39.

Оторваться на более комфортное расстояние «Локомотиву» удалось в третьей четверти. На пике он вел «плюс 8».

Но гладкой игра российского клуба не была, и преимущество все равно казалось зыбким. Тем более, что больше промахиваться стал Патрик Миллер, бросавший чаще любого из одноклубников и набравший за первую половину 15 очков. Вскоре, благодаря двум «трешкам» от Саво Дрезгича и двум штрафным от Лазара Гачича, «Мега» сравняла счет. Впрочем, в те минуты «Локомотиву» удалось избежать неприятностей. После тайм-аута, взятого Антоном Юдиным, краснодарцы ответили своим рывком 6:0.

Однако в концовке «Меге» удалась еще одна успешная погоня. И вновь ее возглавил Саво Дрезгич. За три минуты до конца четвертой четверти его команда уступала 77:83. Но 19-летний разыгрывающий реализовал три сложных броска за три владения и счет сравнял. За 38 секунд до сирены он реализовал два штрафных. А на излете основного времени бросал на победу — но промахнулся, и встреча перешла в овертайм, где преимущество «Меге» подарили другие игроки.

Прежде совсем незаметный в атакующих фазах Урбан Крофлич открыл дополнительную пятиминутку трехочковым броском. Чуть позже дальним попаданием отметился и Луиджи Суиго — огромный итальянский центровой (его рост — 221 см), две недели назад ставший самым результативным игроком в матче против ЦСКА. А Асим Джулович здорово пользовался отсутствием основного центрового «Локомотива» Винса Хантера, неудачно упавшего на паркет в четвертой четверти. Серб здорово пробирался под кольцо, зарабатывал на себе нарушения.

А едва не лишил «Мегу» победы как раз Саво Дрезгич, спасший белградскую команду в основное время.

При счете 101:100 он смазал два штрафных. В ответной атаке игроки «Локомотива» действовали несколько сумбурно и едва не потеряли мяч. Все свелось к одному полу-шансу. За две с половиной секунды до финиша кубанцы получили право ввода мяча из-за лицевой линии, при этом на бросок у них оставалось еще меньше времени — всего полсекунды. Но точный бросок со средней дистанции все же нашелся. Исполнил его защитник Кэшюс Робертсон — и болельщики краснодарской команды, которых на арене было немного, но все равно больше, чем болельщиков местного клуба — принялись ликовать. Однако это попадание в итоге засчитано не было. Все-таки не успел Робертсон за полсекунды выпустить мяч из рук. А завершился матч двумя успешными штрафными Саво Дрезгича.

В итоге 19-летний сербский разыгрывающий набрал 29 очков и добавил к ним 9 результативных передач. Больше только у Патрика Миллера: он добрался до отметки в 30 очков, сделав 9 подборов и 4 передачи. А двум баскетболистам удались дабл-даблы: Антон Квитковских собрал 17 очков и 11 подборов, Асим Джулович — 23 очка и 15 подборов.

Одержав вторую победу «Мега» укрепилась на верхушке турнирной таблицы группы A Winline Basket Cup. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко после матча отметил, что «для такого молодежного проекта это очень важно с точки зрения финансов». «Клубы за каждый сыгранный матч внутрисезонного Кубка, вне зависимости от результата, получают бонус — 2 миллиона рублей, — подчеркнул господин Кущенко. — Если они еще две или три победы одержат и выйдут в финал четырех, то получат еще больше бонусов. Команда-чемпион может заработать 22 миллиона рублей, второе место — 20 миллионов, третье — 18, четвертое — 16.»

Роман Левищев