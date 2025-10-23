Альфа и «Мега»

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ московский ЦСКА начал Winline Basket Cup с домашнего поражения. Его обыграл один из двух иностранных клубов, участвующих в новом турнире лиги — белградская «Мега», известная прежде всего как трамплин для молодых талантов. Костяк нынешнего состава команды из столицы Сербии также составляют юные игроки.

Тот факт, что матч ЦСКА и «Меги» рассматривался как большое баскетбольное событие, мог удивлять. Но ведь и в самом деле, российские клубы, отлученные от международных турниров, очень редко проводят с клубами зарубежными официальные встречи. Эта была именно такой. Она состоялась в рамках Winline Basket Cup — нового соревнования, организованного Единой лигой ВТБ и ее партнером, по всей видимости, с целью уплотнить календарь российских клубов, который в годы изоляции стал куда менее насыщенным.

Генеральный директор лиги Илона Корстин назвала матч «особенным» — по двум главным причинам. С одной стороны, потому что лиге удалось создать «ощущение праздника» — для этого на арене выступили рэперы Баста и Icegergert. «При организации мы действовали по сценарию Матча всех звезд, который всегда является праздником. Наша цель — привлечение дополнительной аудитории и развитие баскетбола»,— отметила госпожа Корстин. С другой стороны, собственно потому что «к нам приехала иностранная команда». Всего таковых в составе участников Winline Basket Cup две (вторая — «Игокеа» из боснийского города Лакташи).

И все же по ходу этой встречи не покидало чувство, что для игроков «Меги» матч с ЦСКА — таким серьезным баскетбольным брендом — значил куда больше, чем для игроков ЦСКА матч с «Мегой». но и понятно. Об этой команде, даже в Белграде не первой и не второй, много наверняка не знали даже те, кто за баскетболом следит плотно. Беглое знакомство с ее профилем не позволяет обнаружить чего-то выдающегося. Середняк Адриатической лиги, до ее медалей добиравшийся лишь однажды — в 2016 году. Но гордиться ей на самом деле есть чем.

Через «Мегу» прошли много известных теперь в Европе игроков, а некоторые добрались до Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Габаритный центровой Бобан Марьянович выступал в Северной Америке на протяжении девяти сезонов, а играющий на той же позиции Никола Йокич — одна из главных звезд современного баскетбола, которому удалось в ранге лидера «Денвер Наггетс» выиграть НБА и собрать все наиболее ценные личные награды.

В нынешнем составе «Меги», естественно, готовых звезд тоже нет: ее обойму составляют в основном игроки 2005 и 2006 годов рождения. Первым обратил на себя внимание 18-летний Луиджи Суиго — так уж он досаждал армейской обороне. Здоровенный, 220-сантиметровый итальянский тинейджер, играющий на позиции центрового забивал и в проходе, и со средней, и с дальней дистанции. Даже несмотря на два смазанных штрафных, в первой четверти он набрал 9 очков. А когда итальянец сел на скамейку, не нашлось у ЦСКА управы на 20-летнего серба Асима Джуловича. Тот уже в первой четверти добрался до отметки в 12 очков. К паузе гости вели 25:20.

Во второй четверти казавшиеся поначалу немного инертными армейцы приободрились и перехватили преимущество. Неожиданными для обороны белградцев становились включения Антониуса Кливленда. Именно он, кстати, и подарил домашним болельщикам самый яркий момент матча — фантастический данк уже в третьей четверти.

Но ЦСКА играл вспышками и оторваться далеко не мог. Даже после большого перерыва куда энергичнее виделись гости. А вновь выйти вперед им позволила точность с трехочковой дистанции. Сначала классный бросок исполнил 19-летний Саво Дрезгич, заставив еще и нарушить на себе правила. Еще две «трешки» завалил Луиджи Суиго. Ближе к концу периода точен был 24-летний Вук Радойчич — по меркам своей команды, можно сказать, ветеран. Он и принес «Меге» преимущество в два очка.

На старте заключительной четверти армейцы и вовсе отстали 60:66, что побудило Андреаса Пистиолиса взять тайм-аут. Однако и он не помог. Еще один молодой большой — 20-летний Боголюб Маркович, прошедшим летом выбранный на драфте НБА «Милуоки Бакс»,— смог ответить на тягучую атаку ЦСКА своим быстрым отрывом и забил два с фолом. Не сложилось у армейцев и в следующем владении. 19-летний Абдрамане Сиби наказал Антониуса Кливленда, перехватив ленивый ввод мяча из-за боковой, убежал к кольцу и вколотил мяч сверху.

Армейцы проснулись только когда преимущество «Меги» в счете достигло 13 очков. Появилась плотная опека, белградцам давали разыгрывать мяч разве что в районе центральной линии. Но дефицит оказался слишком внушительным.

К тому же своими шансами армейцы не пользовались. Оппоненты уже вроде бы занервничали, а зрители вроде бы поверили в то, что переломить ход игры удастся. Но одну атаку хозяев венчал промах Каспера Уэйра, а другую гости остановили двумя блокшотами. Окончательно интрига исчезла с броском Асима Джуловича. Он вернул «Меге» «плюс-7» — перевес, который она за 61 секунду удержала без труда.

В итоге — 82:71. Сербская команда возглавила турнирную таблицу группы A Winline Basket Cup. В другом матче первого тура между командами этого квартета пермская «Парма» не так крупно — 91:84 — обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань». В группе B пока состоялась лишь одна встреча. В ней петербургский «Зенит» разгромил екатеринбургский «Уралмаш» — 92:63. На этой стадии каждая команда проведет по шесть встреч. Из групп выходит по две команды. Они выявят победителя в «финале четырех».

Роман Левищев