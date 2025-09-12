Россия отправит к Луне семь автоматических станций до 2036 года

Россия отправит семь автоматических станций к Луне по федеральному проекту «Космическая наука». Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый заявил, что «Роскосмос» планирует запустить аппараты на орбиту до конца 2036 года.

«Федеральный проект "Наука", в нем есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются»,— сказал господин Зеленый в телеэфире «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Лев Зеленый отметил, что речь идет об орбитальной миссии «Луна-26», о двух посадочных аппаратах «Луна-27а» и «Луна-27б», а также станции для сбора лунного льда «Луна-28».

В 2023 году Россия отправляла на спутник Земли межпланетную станцию под названием «Луна-25». Это был первый запуск российской лунной станции почти за 50 лет. Космический аппарат потерпел крушение при столкновении с поверхностью Луны.