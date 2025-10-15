Распределяй и властвуй

Прошедшая приемная кампания в вузах была решающей, так как ознаменовала начало перехода к новой системе высшего образования. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, выступая во вторник, 14 октября, перед ректорами университетов. Он отметил, что «сбалансированное» распределение бюджетных и платных мест между вузами является главной задачей его ведомства. Ректоры же попросили в этом процессе побольше прислушиваться к просьбам университетов. Возглавляющий МГУ Виктор Садовничий, в частности, предложил ограничить в ходе следующей приемной кампании возможность зачисления в университеты победителей олимпиад.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава Минобрнауки Валерий Фальков

Во вторник, 14 октября, в МГУ прошло очередное заседание совета Российского союза ректоров (РСР). Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал руководителям вузов об итогах приемной кампании и отметил, что набор в университеты в 2025 году ознаменовал постепенный переход к новой системе высшего образования, «вместе с которой изменится и процесс приемной кампании».

Самым заметным вызовом в этом году, по мнению министра, оказался «распространяющийся тезис о недоступности высшего образования». Он напомнил, что количество бюджетных мест в этом году не снизилось и 99,6% из них на уровне бакалавриата и специалитета оказались востребованы абитуриентами (всего на них 440,1 тыс. человек). При этом, по его словам, при распределении мест Минобрнауки пытается сохранить «разумный баланс между Москвой, Санкт-Петербургом и регионами». В этом учебном году 73% бюджетных мест были отданы именно в региональные вузы. «Можно полностью удовлетворить спрос региональных университетов, но там нет возможности обеспечить качество образования,— рассуждал при этом господин Фальков.— В московских же вузах могут принимать на 20–30% студентов больше, сохраняя качество, но это будет несправедливо по отношению к территориальному развитию страны». Министр отметил, что крупные расширяющиеся вузы, например МГУ и МГТУ им. Баумана, просят себе больше бюджетных мест, при этом для ряда регионов наличие «бюджета» и общежития в их вузе — один из основных способов привлечь людей из соседних субъектов, которые в будущем останутся работать в том же регионе, где расположен вуз.

Руководители университетов не выразили никаких претензий и замечаний на этот счет. Однако ректор МГУ и президент РСР Виктор Садовничий, выражавший на встрече «консолидированное мнение» руководителей вузов, обратил внимание на распределение мест отдельной квоты. Речь идет о том, что 10% от общего количества бюджетных мест на каждой специальности в вузе зарезервированы для участников СВО и их родственников: они поступают по отдельному конкурсу и конкурируют только между собой. Невостребованные места отдаются в общий конкурс. Господин Садовничий указал, что общее количество таких студентов в этом году выросло на 75%, а заполняемость отдельной квоты увеличилась с 32% до 55%. «По определенным направлениям количество поступающих таким образом значительно превышало количество выделенных мест, поэтому мы считаем необходимым более гибко распределять эту квоту»,— заключил он.

Валерий Фальков замечание поддержал: «На квотные места в ведущие вузы — их не больше 15 и расположены они в столицах — хотят поступить все, и появляется дефицит,— пояснил он.— При этом если мы смотрим, откуда поступающие, то выясняется, что в их регионе квота остается незаполненной». Решать проблему он предложил «точечно» и заметил, что «здравый смысл и логика подсказывают, что надо связывать это решение с наличием вакантных мест в регионе, откуда абитуриент подает заявление». При этом он не пояснил, нужно ли переносить невостребованные квотные места в столичные вузы или, наоборот, отправлять абитуриентов поступать по квоте у себя в регионе.

Пожаловались ректоры и на неравномерное распределение победителей олимпиад школьников между вузами. Напомним, что диплом победителя Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (и ряда других состязаний из утверждаемого кабмином перечня) дает возможность поступить на бюджетное место без вступительных испытаний и гарантирует зачисление. Ректор Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов указал, что «олимпиадники» занимают всего 1,5% бюджетных мест, при этом 60% из них сконцентрировано в десяти вузах Москвы и Петербурга. На отдельных направлениях они занимают большую часть или вообще все бюджетные места, не оставляя возможности поступить туда абитуриентам по общему конкурсу, даже если они набрали максимальные баллы по ЕГЭ. Виктор Садовничий предложил ограничить возможность «олимпиадникам» поступать без вступительных испытаний на те направления, где их число составляет сейчас больше 50%.

Валерий Фальков эту идею не прокомментировал, зато предложил ректорам подумать над установлением цен на платное обучение (стоимость года учебы на платном отделении вузы устанавливают самостоятельно, исходя из своих потребностей и финансовой модели,— этот процесс не регулируется государством). «Университетская автономия иногда не идет на пользу доступности образования,— заявил господин Фальков.— В итоге мы получаем всполохи общественного мнения в крупных городах о повышении стоимости обучения». Министр предложил ректорам выработать общие подходы к установлению цен и заранее обсуждать возможное увеличение. «Мы можем зарегулировать все и определять стоимость на каждое направление в каждом вузе самостоятельно, но это не тот шаг, который вы от нас ждете,— заявил он.— Практика показывает, что избыточное централизованное регулирование приводит к увеличению издержек».

Однако «централизованному регулированию» платного образования Валерию Фалькову все же пришлось уделить внимание. С 2026 года, напомним, правительство будет распределять вузам не только бюджетные, но и платные места — соответствующий закон весной был принят Госдумой. Коснется это, однако, не всех специальностей — перечень направлений и методику распределения пока только определяют в Минобрнауки. В список войдет чуть больше 40 направлений, по которым наблюдается переизбыток специалистов на рынке труда,— в первую очередь экономика, менеджмент и юриспруденция. Отметим, что к началу ноября методика распределения мест и перечень специальностей должны быть уже утверждены, поскольку итоговые цифры приема вузы должны увидеть до конца года, но документов еще нет. Виктор Садовничий «настоятельно» попросил министра консультироваться с ректорами при распределении мест. Господин Фальков пообещал, что сокращения не коснутся классических и инженерно-технических вузов, и добавил, что в этом процессе основное внимание будет уделено финансовой модели университета; среднему баллу ЕГЭ поступивших на платное (он, по словам министра, должен быть больше 60, чтобы «набор оставался качественным») и трудоустройству выпускников вуза.

Полина Ячменникова