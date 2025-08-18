Заказ не собирается

Оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания во втором квартале 2025 года составил 385 млрд руб. Темпы его роста за год сократились на 18,3 процентного пункта, до 28,8%. Развитие сервисов сдерживают дефицит персонала и стремление потребителей к сокращению расходов. К экспансии в таких условиях готовы лишь крупнейшие игроки, чья рыночная доля превысила 90%.

Оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в апреле—июне 2025 года составил 385 млрд руб., увеличившись на 28,8% год к году, подсчитали в Infoline. За год темпы роста существенно снизились: во втором квартале 2024 года он оценивался в 47,1%. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) траты россиян на доставку продуктов питания, включая готовую еду из общепита, оценивают в 1 трлн руб. Годовой рост составил 62%, снижение за год — семь процентных пунктов.

Рост оборотов e-grocery замедляется в том числе из-за увеличения издержек. Бизнес столкнулся с сильным дефицитом кадров, курьеров и сборщиков, из-за чего вынужден повышать оплату, отмечают в Infoline. С начала года в сфере розничной торговли предлагаемая зарплата курьеров выросла на 21,1%, до 155,9 тыс. руб. в месяц, следует из данных hh.ru.

Рост издержек сопровождается снижением покупательной способности населения и общем стремлением сократить расходы. По данным «СберИндекса», на неделе 28 июля — 3 августа потребительские расходы граждан в реальном выражении сократились на 0,2% год к году, 3–10 августа — на 0,9%.

Косвенно на оптимизацию трат указывает сокращение среднего чека. Согласно Data Insight, на покупку продуктов онлайн в апреле—июне потребители расходовали в среднем 1,45 тыс. руб., снижение год к году — 3%. У лидеров рынка заказов — «Самоката», «Вкусвилла», «Яндекс Лавки», «Пятерочки» и Ozon Fresh средний чек составил 1,18 тыс. руб., снизившись год к году на 5%. Ранее тренд аналитики связывали с ростом доли недорогих заказов, в противовес которому ритейлеры начали ужесточать условия доставки (см. “Ъ” от 11 мая).

Топ-10 участников рынка онлайн-торговли продуктами питания в апреле—июне 2025 года Выйти из полноэкранного режима Компания Оборот онлайн-сегмента во II квартале 2025 года (млрд руб.) Изменение год к году (%) Изменение к I кварталу (%) X5 Digital 80 56,5 –0,3 «Самокат» 66,8 5,6 –3,2 «Вкусвилл» 53,8 20,1 –0,1 «Яндекс Лавка» и «Яндекс Маркет» 46,9 47,4 –1,0 Ozon 43,5 63,7 –0,1 «Магнит» 40 78,8 11,8 Wildberries 29,3 28,0 –11,2 Metro 24,2 3,6 11,7 «Лента» 20,9 16,5 2,7 Auchan 5,7 –19,7 –5,0 Открыть в новом окне Источник: Infoline.

В этих условиях демонстрировать рост бизнеса в онлайн-торговле удается дискаунтерам. Оборот e-grocery направления «Магнита» во втором квартале увеличился на 78,8% год к году, до 40 млрд руб., следует из данных Infoline. X5 Digital, в периметр которого входят в том числе торговые сети «Пятерочка» и «Чижик», увеличил выручку на 56,5%, до 80 млрд руб.

Оборот «Самоката» показал минимальный рост — на 5,6% год к году, до 66,8 млрд руб., «Вкусвилла» — на 20,1%, до 53,8 млрд руб. Поиск наиболее выгодного предложения — основная стратегия потребителей, считают в Infoline.

В дальнейшем рост e-grocery может продолжить замедление. Президент АКИТ Артем Соколов обращает внимание на региональные ограничения, которые власти вводят для сервисов доставки. Например, в Санкт-Петербурге с 1 июля были введены ограничения на привлечение иностранцев с патентами к работе курьерами. Их долю на рынке доставки в середине июля в АКИТ оценивали в 20%. Одновременно появились новые требования к нумерации, фирменной одежде курьеров и т. п. Но официальной информации по ключевым вопросам нет, механизм проверки отсутствует, отмечает господин Соколов.

Наращивать свое присутствие на рынке в этих условиях готовы лишь крупные игроки. В Infoline отмечают рост темпов консолидации. Доля топ-10-компаний на рынке интернет-торговли во втором квартале составила 91,5% от общего оборота. На рынке розничных продаж в целом значение существенно ниже — 43%.

Замедление роста оборота e-grocery в перспективе может скорректировать долю сегмента в общей структуре товарооборота. По подсчетам Infoline, по итогам второго квартала на онлайн-сегмент приходилось 5,3% общего объема продаж продуктов питания. Год к году значение выросло на 0,7 процентного пункта, но относительно января—марта — потеряло 0,4 процентного пункта.

Алина Мигачёва