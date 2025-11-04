США официально сняли санкции с «Белавиа»

Минфин США исключил из санкционного списка белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа». Из него также убрали самолет Bombardier Challenger 850, который использует правительство Белоруссии, следует из сообщения ведомства.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Власти Соединенных Штатов выдали временную лицензию, которая разрешает обслуживание, перелеты и иные коммерческие и технические операции для трех бортов, «связанных с использованием Александром Лукашенко или предприятием "Славкалий"».

11 сентября представитель американского президента Джон Коул после встречи с Александром Лукашенко сообщил, что США сняли санкции с «Белавиа». Президент Белоруссии позднее говорил о «хвостах», которые остались после снятия ограничений и не дают авиакомпании работать в полной мере.