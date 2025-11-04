На Дону на время пропадут радио- и телесигналы

С 5 по 7 ноября в некоторых районах Ростовской области временно пропадут сигналы теле- и радиовещания. Об этом сообщила пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

5 ноября с 11:00 до 17:00 сигнал будет недоступен в слободе Дегтево (Миллеровский район). 6 и 7 ноября с 8:00 до 17:00 вещание прекратится в Белой Калитве. Хутор Мирный (Егорлыкский район) останется без сигнала 6 ноября с 10:00 до 16:00, а посёлок Чертково — 7 ноября с 11:00 до 17:00.

Причина отключения — технические работы на подстанциях.

Наталья Белоштейн