СКА уступил московскому «Динамо» и не сумел подняться в зону плей-офф Запада

Петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ уступил на домашней площадке московскому «Динамо» со счетом 1:2. Гости открыли счет на 7-й минуте встречи, отличился экс-игрок армейцев Никита Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игра регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Динамо» (Москва), которая завершилась победой столичной команды со счетом 1:2.

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игра регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Динамо» (Москва), которая завершилась победой столичной команды со счетом 1:2.

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Во втором периоде, на 28-й минуте, хозяева сумели восстановить статус-кво. В большинстве шайбу забросил Джозеф Бландизи. Однако победить подопечным Игоря Ларионова было не суждено.

За три минуты до конца третьего периода еще один экс-армеец Артем Швец-Роговой вывел бело-голубых вперед, оказавшись быстрее всех на добивании. Отыграться СКА так и не сумел, оставшись вне зоны плей-офф Западной конференции.

В следующем туре петербуржцы сыграют в Ледовом дворце с «Шанхайскими драконами», которые уже обыгрывали армейцев на «СКА Арене».

Андрей Маркелов