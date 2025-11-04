Размолвка на счастье

В Эр-Рияде проходит итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) c участием восьми сильнейших теннисисток мира и призовым фондом $15,5 млн. Американка Коко Гауфф пробует стать первой чемпионкой этого престижнейшего состязания, сумевшей защитить свой прошлогодний титул за последние десять лет. Среди тех, кто может помешать ей сделать это, выделяется белоруска Арина Соболенко, досрочно гарантировавшая себе лидерство в мировом рейтинге по итогам года.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Первая ракетка мира Арина Соболенко в пятый раз подряд принимает участие в WTA Finals, но выиграть этот престижный турнир пока не смогла

Вот уже десять лет итоговый турнир WTA представляет собой состязание с трудно прогнозируемым исходом. Во-первых, его последней чемпионкой, защитившей титул, была американка Серена Уильямс еще одиннадцать лет назад. Во-вторых, начиная с 2015 года WTA Finals лишь дважды выигрывали теннисистки, которые на тот момент возглавляли мировой рейтинг: австралийка Эшли Барти в 2019 году и полька Ига Швёнтек в 2023-м. В восьми других случаях в той или иной степени все заканчивалось сюрпризами. Например, в прошлом сезоне лучшей стала американка Коко Гауфф, которая перед началом турнира стояла в рейтинге третьей, значительно уступая по набранным очкам не только лидеру — Арине Соболенко, своей сопернице по полуфиналу, но и Швёнтек, не сумевшей выйти из группы.

В этом году вероятность того, что у WTA Finals снова будет новая чемпионка, тоже очень высока. Во всяком случае, в одной из групп первую путевку в полуфинал обеспечила себе теннисистка, которая ранее там не побеждала.

Речь о группе «Серена Уильямс», в которую попали Ига Швёнтек, Аманда Анисимова, Елена Рыбакина и Мэдисон Кис. Там лучше всех выглядит первая ракетка Казахстана. Сначала она уверенно разобралась с Анисимовой, а затем переиграла Швёнтек, причем взяв третий сет всухую — 3:6, 6:1, 6:0. С учетом двух предыдущих турниров, в Нинбо и Токио, это уже восьмой подряд матч, выигранный Рыбакиной. На финише сезона она находится в хорошей физической форме и идеальном психологическом состоянии, поэтому неслучайно, что Швёнтек, которая и раньше порой очень тяжело играла с чемпионкой Wimbledon 2022 года, полностью провалила вторую половину матча.

Судьба второго места в этой группе определится в среду в матче между Швёнтек и Анисимовой, имеющих по одной победе над Кис. Счет личных встреч соперниц — 1:1. В финале Wimbledon полька не отдала американке ни одного гейма, но в четвертьфинале US Open Анисимова взяла реванш.

В группе «Штеффи Граф» фаворитом выглядела Арина Соболенко, которая еще до начала турнира гарантировала себе лидерство в мировом рейтинге по итогам года. И достаточно легкая стартовая победа над итальянкой Джасмин Паолини вроде бы подтвердила, что шансы белоруски на титул весьма высоки.

Вторая встреча с участием Соболенко получилась совсем другой. Ей противостояла американка Джессика Пегула, которая в середине октября остановила ее в полуфинале «тысячника» в Ухане, а в Эр-Рияде в первом туре превзошла Коко Гауфф. Не без борьбы уступив первый сет, Пегула перехватила инициативу и взяла вторую партию. В третьем гейме решающего сета для Соболенко наступил критический момент. Она допустила четыре двойные ошибки, и Пегула повела с брейком. Но именно тут на корте все снова поменялось. Возможно, метаморфоза, произошедшая с Соболенко, связана с тем, что очередная реплика теннисистки вынудила покинуть свое место в гостевом секторе руководителя ее тренерского штаба Антона Дуброва. Во всяком случае, именно после этой размолвки с тренером Соболенко удалось вернуть мощь и точность своим ударам. В итоге — 6:4, 2:6, 6:3 за 2 часа 3 минуты.

Правда, победа в трех, а не в двух партиях не гарантирует Соболенко места в полуфинале.

Дело в том, что в первом матче вторника Коко Гауфф в двух партиях разобралась с Паолини, оставив итальянку за пределами play-off. Теперь у прошлогодней чемпионки, как и у Пегулы, по одной победе, но, поскольку в третьем туре Соболенко встречается с Гауфф, а Пегула — с Паолини, может возникнуть ситуация, при которой три теннисистки будут иметь в своем активе по два выигранных матча. В таком случае две участницы полуфиналов определятся по дополнительным показателям.

Евгений Федяков