Прокат становится все чудесатее и чудесатее

Прокат фильмов в Петербурге принес 332,7 млн рублей за октябрь 2025 года, что на 29,46% больше прошлогодних показателей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Относительно сентября рост в Петербурге составил почти 70%, самыми популярными у горожан стали военная драма «Август» и фэнтези «Алиса в Стране чудес».

Кадр из фильма «Август», 2025 год. Режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев

Во второй месяц осени кассовые сборы по России выросли на 24% и достигли 4,8 млрд рублей, тогда как год назад этот показатель составлял около 3,87 млрд рублей. В Петербурге сборы увеличились на 29,46% и составили 332,7 млн рублей при 788,9 тыс. зрителей, тогда как в 2024 году зрители принесли кинотеатрам 257 млн рублей. По сравнению с сентябрем текущего года в октябре показатели в городе поднялись на 69,8%.

Заполняемость залов в Петербурге остается стабильной на уровне последних месяцев — около 11%. Средняя цена билета в октябре повысилась с 404 до примерно 420 рублей. Билеты на показы с предсеансовым обслуживанием остались на сентябрьском уровне в 442 рубля.

Лидером кинопроката в октябре стал фильм «Август» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев). Лента заработала по России 879,8 млн рублей, а в Петербурге — 56,2 млн рублей при посещаемости 125 тыс. зрителей. Примечательно, что она была и в топе прошлого месяца со сборами в 18,36 млн рублей и 39 тыс. зрителей в городе, а по стране — 300,5 млн рублей. Также из лидеров проката сентября в рейтинге отметилась мелодрама «Дракула» (реж. Люк Бессон) (35,7 млн рублей по Петербургу.— «Ъ Северо-Запад»).

Второе место по сборам заняла «Алиса в Стране чудес» (реж. Юрий Хмельницкий). В Петербурге фильм заработал 42,4 млн рублей с 104 тыс. зрителей, а по России — 623,3 млн рублей. Тройку замкнул приключенческий фильм «Горыныч» (реж. Дмитрий Хонин), собравший в городе 39 млн рублей и 104 тыс. зрителей, а по стране — 652,3 млн рублей.

Однако уже в первый уикенд ноября ситуация на рынке кинопроката поменялась. Рейтинг возглавила семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась» (реж. Анатолий Колиев) со сборами в 30,9 млн рублей при 74 тыс. зрителей, а «Горыныч» сместил новую экранизацию Льюиса Кэрролла, заработав 26,4 млн рублей. При этом «Алиса в Стране чудес» несильно отстала: ее показы принесли 23,9 млн рублей.

При этом топ фильмов по Северо-Западному федеральному округу остается тем же, что и у Петербурга. Кроме того, в среднем сборы относительно прошлого октября в СЗФО тоже выросли на 24%. Впрочем, среди всех городов выделяются показатели Калининградской области, где увеличение достигло 31,2%. Всего за месяц кинопрокат региона получил 47,5 млн рублей при 120,6 тыс. зрителей в 2025 году против 36,2 млн рублей в 2024-м.

