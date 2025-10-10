Зрители дождались Дракулу

Прокат фильмов в Петербурге принес 195,9 млн рублей за сентябрь 2025 года, что на 39,9% больше прошлогодних показателей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). После провального августа первый месяц осени смог выровнять рынок благодаря зарубежным фильмам. Самой популярной у зрителей стала новая экранизация «Дракулы».

В сентябре сборы по России выросли на 47% и составили почти 2,5 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 1,7 млрд рублей. В Петербурге они выросли на 39,9% и достигли 195,9 млн рублей, в 2024-м зрители принесли кинотеатрам 140 млн рублей. Впрочем, если сравнивать с августом этого года, то показатели в городе увеличились на 23,75%.

Средняя цена билета относительно сентября уменьшилась с 415 до 404 рублей. Билеты на показы с предсеансовым обслуживанием чуть дороже: 442 рубля против 435 рублей, которые были месяцем ранее.

Заполняемость залов в Петербурге остается на уровне последних месяцев и составляет около 11%. Среднее количество зрителей на сеансах альтернативного проката незначительно увеличилось — с 11 до 12 человек. В официальном прокате посещаемость выросла с 9 до 10 человек на сеанс по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, по информации отраслевого издания Cinemaplex, альтернативный прокат вновь просел. Относительно прошлого года кассовые сборы упали на 45%, до 162 млн рублей, снизилась также и посещаемость — с 724 до 366 тыс. человек.

Сборы выровнялись из-за показа популярных фильмов в соцсетях, считают эксперты.

Топ лидеров кинопроката в сентябре возглавил «Дракула» (реж. Люк Бессон). Лента собрала по России 475,7 млн рублей, а по Петербургу — 39,6 млн рублей при посещаемости в 75,6 тыс. зрителей. При этом, по данным исследовательской компании Wanta Group, «Дракула» продолжает держаться в топе четвертую неделю. Только за начало октября его сборы достигли 15 млн рублей.

Второе место по сборам заняла экранизация романа Стивена Кинга «Долгая прогулка» (реж. Фрэнсис Лоуренс), она заработала в Петербурге 23,4 млн рублей с 45,8 тыс. зрителей (по России — 213,4 млн рублей.— «Ъ-СПб»). Закрыла тройку военная драма «Август» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев) со сборами в 18,36 млн рублей и 39 тыс. зрителей в городе, а по стране — 300,5 млн рублей. Однако сейчас российский фильм возглавляет прокат и собрал только за первые десять дней октября 18,7 млн рублей.

Стефания Барченкова