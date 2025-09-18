Прокат слипся с кризисом

Прокат фильмов в Санкт-Петербурге принес 158,3 млн рублей за август 2025 года, что на 12,5% меньше прошлогодних показателей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). К падению привело уменьшение интереса зрителя к кинотеатрам из-за отсутствия премьер. Самым популярным фильмом месяца стал боди-хоррор «Одно целое» о слиянии людей в созависимых отношениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заполняемость залов в Петербурге колеблется на уровне последних месяцев и составляет 11%

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Заполняемость залов в Петербурге колеблется на уровне последних месяцев и составляет 11%

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Падение показателей российского кинопроката, которое специалисты фиксировали в июле, продолжилось в августе. Посещаемость снизилась на 14,5%, по России — до 5,4 млн человек, а по Петербургу — до 384,2 тыс. человек. За последние пять лет хуже ситуация была только в 2022 году, когда кинотеатры посетили 4,1 млн зрителей.

Общие кассовые сборы упали по стране до 2,2 млрд рублей, а по Петербургу — до 158,3 млн рублей. Тем самым результаты на 13% меньше, чем в июле, и на 24,6% ниже августа 2024 года.

Общий объем кассовых сборов российских кинотеатров за восемь месяцев составил 32,4 млрд рублей, из которых 26 млрд приходится на отечественные фильмы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Заполняемость залов в Петербурге колеблется на уровне последних месяцев и составляет 11%. Средняя цена относительно аналогичного периода прошлого года выросла с 384 до 415 рублей. Еще дороже стоили билеты на показы с предсеансовым обслуживанием — 435 рублей.

В рейтинге лидеров проката остались ленты «Материалистка» (реж. Селин Сон) и российская комедия «На деревню дедушке», причем последний фильм со сборами в 12,3 млн рублей занял второе место в топе за август. Однако возглавил список австралийский боди-хоррор «Одно целое» (реж. Майкл Шенкс) — 15,7 млн рублей (более 10% от сборов по всей России.— «Ъ-СПб»).

Отсутствие новых фильмов и снижение интереса зрителя не вышло компенсировать повышением цен на билеты.

В то же время в разрезе месяца официальный прокат в Петербурге не предложил зрителю много новинок, кроме «Одного целого». В кинотеатрах показывали либо премьеры начала лета, либо ретроспективы хитов прошлых десятилетий: аниме-фильм «Принцесса Мононоке» (реж. Хаяо Миядзаки) и ромком «Питер ФМ» (реж. Оксана Бычкова). В результате в отсутствие громких премьер и интереса зрителя к предложенному репертуару кинопрокат в Петербурге оказался почти на уровне антирекорда 2022 года.

Стефания Барченкова