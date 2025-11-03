Москва и Пекин переводят количество в качество

В понедельник, 3 ноября, в китайском Ханчжоу состоялась 30-я регулярная встреча глав правительств России и КНР. Михаил Мишустин и Ли Цян обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и укрепление энергетического партнерства. Одной из ключевых тем ожидаемо стала промышленная кооперация. С учетом внешних вызовов и внутренних потребностей обеих экономик на нынешнем этапе технологический трансфер и инвестиции в совместные производства, вероятно, окажутся наиболее перспективными форматами взаимодействия.

Встреча председателя правительства России Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна в государственной резиденции «Сиху»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Встреча председателя правительства России Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна в государственной резиденции «Сиху»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Китай. 3 сентября в Ханчжоу прошли переговоры в узком составе, а также 30-я регулярная встреча премьеров РФ и КНР (прошлая состоялась в Москве, см. “Ъ” от 22 августа 2024 года). Этот формат, напомним, предполагает ежегодные очные встречи глав правительств для обсуждения текущей повестки.

В беседе с китайским премьером Ли Цяном глава российского правительства напомнил, что Китай остается крупнейшим внешнеэкономическим партнером РФ и двусторонняя торговля практически полностью переведена на расчеты в национальных валютах — доля доллара и евро в торговых расчетах, по словам господина Мишустина, снизилась «до уровня статистической погрешности».

Важный контекст встречи — в 2025 году, впервые с начала военной операции РФ на Украине, товарооборот России и Китая может продемонстрировать не расширение, а спад.

Напомним, после взрывного роста в 2022 году (на 29,3%) и 2023 году (на 26,3%) в 2024-м двусторонняя торговля вышла на плато и увеличилась на 1,9% (до $244,8 млрд). Теперь же статистика свидетельствует о том, что за первые девять месяцев 2025 года объем торговли Китая и РФ сократился — на 9,4% год к году, до $163,62 млрд: экспорт российских товаров снизился на 7,7%, до $90,05 млрд, китайских — на 11,3%, до $73,57 млрд.

Динамика, следует из прошлых заявлений обеих сторон (см. “Ъ” от 20 августа), объясняется не только санкционным давлением, но и слабым внутренним спросом в КНР и насыщением российского рынка китайской продукцией. В ближайшей перспективе очередной бум поставок не прогнозируется. Судя по сегодняшним обсуждениям, благоприятным сценарием властям, вероятно, видится, не взрывной, но устойчивый рост торговли при дальнейшей диверсификации структуры товарооборота.

Сейчас среди приоритетных форматов сотрудничества — промышленная кооперация, которая в условиях внешних рисков ценится сторонами все больше.

«1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций»,— напомнил господин Мишустин. Оно, как ожидается, будет стимулировать создание совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов. Речь идет прежде всего о работе над инновационными проектами.

В ходе встреч премьеры обсудили в том числе перспективы партнерства в энергетической сфере: оно, по оценкам Михаила Мишустина, приобрело «стратегический характер». Россия, напомним, лидер по поставкам нефти на китайский рынок, а в этом году — и по экспорту природного газа.

Завтра Михаил Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кристина Боровикова, Ханчжоу