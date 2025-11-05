Ритейлерам не хватает покупателей
Быстрорастущие FMCG-сети выручили в первом полугодии 525 млрд рублей
В январе—июне выручка наиболее быстрорастущих FMCG-сетей увеличилась год к году на 58,74%, до 525 млрд руб. Относительно прошлого года рост замедлился на 9,86 процентного пункта в связи с общим охлаждением экономики. Тенденция сохраняется и по результатам третьего квартала. Продолжают активное развитие в основном жесткие дискаунтеры, но и им становится сложнее открывать магазины.
Совокупная выручка 11 наиболее быстрорастущих FMCG-ритейлеров в первом полугодии достигла 525 млрд руб., увеличившись на 58,74% год к году, подсчитали в Infoline. Рост замедлился: за 2024 год показатель прибавил 68,6%, достигнув 760,86 млрд руб. Значение снизилось на 9,86 процентного пункта. Это соответствует общерыночному тренду: по данным Infoline, выручка 50 ключевых FMCG-ритейлеров в первом полугодии прибавила 15,5% год к году, тогда как за 2024 год рост оценивался в 22,6%.
Тенденция к замедлению развития бизнеса, вероятно, сохранится по итогам всего года.
Так, лидером среди быстрорастущих сетей в январе—июне, по данным Infoline, стал «Чижик». Оборот ритейлера вырос на 89,3%, до 193,84 млрд руб. Но в третьем квартале темп снизился до 65,3%. Рост выручки «Яндекс Лавки» за январь—сентябрь в рамках презентации финансовых результатов за третий квартал оценивался в 40% год к году. В Infoline по итогам первого полугодия зафиксировали увеличение на 55,3%.
Самые быстрорастущие FMCG-ритейлеры в январе—июне 2025 года
Источник: Infoline.
Падение темпов роста розничного бизнеса отражает переход потребителей к сберегательной модели. Тенденция негативно сказывается как на общем росте товарооборота, так и на рентабельности розничного бизнеса (см. “Ъ” от 30 октября). В Х5 констатируют, что рост продовольственной розницы замедляется в связи с общим охлаждением экономики. Физические продажи в этом году могут вырасти примерно на 2% против 6–7% годом ранее. Но «Чижик», по мнению компании, остается форматом, в который, напротив, осуществляется переток покупателей, рационализирующих траты.
В «Яндекс Лавке» рост бизнеса связывают в том числе с региональной экспансией: в январе—сентябре сервис начал работу в восьми новых городах за счет развития франшизы. Наиболее перспективными направлениями в компании называют категории цветов и заказов из аптек. Это сегменты с высокой маржинальностью и долгосрочным потенциалом, считают там. В Ozon говорят, что росту продаж продовольственных товаров способствует развитие инфраструктуры для экспресс-доставки.
Ключевые позиции в рейтинге быстрорастущих сетей Infoline занимают жесткие дискаунтеры.
Помимо «Чижика» в него входят Smart, «Победа», «Чеснок» и «Рубль». Именно этот формат последние годы показывает наиболее активный рост открытий. В январе—июле число таких магазинов выросло на 9,1% год к году, до 11,5 тыс. (см. “Ъ” от 8 сентября). Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров констатирует, что региональные игроки пока продолжают развитие, но сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны федеральных сетей. Многие из них дополнительно развивают формат мягких дискаунтеров, к которому относятся в том числе «Магнит», «Дикси» и «Пятерочка».
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что жесткие дискаунтеры по темпам роста выручки опережают остальные форматы в два с половиной раза. Он не исключает, что их активная экспансия продолжится. Сейчас жесткие дискаунтеры, по его словам, формируют лишь 6% розничного товарооборота. Хотя управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов считает, что в целом активная фаза роста FMCG-ритейлеров пройдена. В будущем их выручка едва ли будет увеличиваться более чем на 10–20% в год. Он связывает это с постепенным замедлением в том числе региональной экспансии: открывать новые магазины бизнесу становится все дороже.