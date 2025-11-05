Ритейлерам не хватает покупателей

В январе—июне выручка наиболее быстрорастущих FMCG-сетей увеличилась год к году на 58,74%, до 525 млрд руб. Относительно прошлого года рост замедлился на 9,86 процентного пункта в связи с общим охлаждением экономики. Тенденция сохраняется и по результатам третьего квартала. Продолжают активное развитие в основном жесткие дискаунтеры, но и им становится сложнее открывать магазины.

Совокупная выручка 11 наиболее быстрорастущих FMCG-ритейлеров в первом полугодии достигла 525 млрд руб., увеличившись на 58,74% год к году, подсчитали в Infoline. Рост замедлился: за 2024 год показатель прибавил 68,6%, достигнув 760,86 млрд руб. Значение снизилось на 9,86 процентного пункта. Это соответствует общерыночному тренду: по данным Infoline, выручка 50 ключевых FMCG-ритейлеров в первом полугодии прибавила 15,5% год к году, тогда как за 2024 год рост оценивался в 22,6%.

Тенденция к замедлению развития бизнеса, вероятно, сохранится по итогам всего года.

Так, лидером среди быстрорастущих сетей в январе—июне, по данным Infoline, стал «Чижик». Оборот ритейлера вырос на 89,3%, до 193,84 млрд руб. Но в третьем квартале темп снизился до 65,3%. Рост выручки «Яндекс Лавки» за январь—сентябрь в рамках презентации финансовых результатов за третий квартал оценивался в 40% год к году. В Infoline по итогам первого полугодия зафиксировали увеличение на 55,3%.

Самые быстрорастущие FMCG-ритейлеры в январе—июне 2025 года Выйти из полноэкранного режима Сеть Оборот (млрд руб.) Изменение год к году (%) «Чижик» 193,84 89,3 Ozon fresh 59,55 71,3 «Рубль» 3,07 69,7 «Яндекс Лавка» 78,77 55,3 «Трафик» 0,99 49,6 «Сахмаркет» 4,65 43,8 «Смарт» 27,87 42,97 «Квартет вкусов» 1,87 42,8 «Чеснок» 4,62 42,4 «Ярче» 82,36 33,3 «Победа», «Народный амбар» 67,42 31,5 Открыть в новом окне Источник: Infoline.

Падение темпов роста розничного бизнеса отражает переход потребителей к сберегательной модели. Тенденция негативно сказывается как на общем росте товарооборота, так и на рентабельности розничного бизнеса (см. “Ъ” от 30 октября). В Х5 констатируют, что рост продовольственной розницы замедляется в связи с общим охлаждением экономики. Физические продажи в этом году могут вырасти примерно на 2% против 6–7% годом ранее. Но «Чижик», по мнению компании, остается форматом, в который, напротив, осуществляется переток покупателей, рационализирующих траты.

В «Яндекс Лавке» рост бизнеса связывают в том числе с региональной экспансией: в январе—сентябре сервис начал работу в восьми новых городах за счет развития франшизы. Наиболее перспективными направлениями в компании называют категории цветов и заказов из аптек. Это сегменты с высокой маржинальностью и долгосрочным потенциалом, считают там. В Ozon говорят, что росту продаж продовольственных товаров способствует развитие инфраструктуры для экспресс-доставки.

Ключевые позиции в рейтинге быстрорастущих сетей Infoline занимают жесткие дискаунтеры.

Помимо «Чижика» в него входят Smart, «Победа», «Чеснок» и «Рубль». Именно этот формат последние годы показывает наиболее активный рост открытий. В январе—июле число таких магазинов выросло на 9,1% год к году, до 11,5 тыс. (см. “Ъ” от 8 сентября). Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров констатирует, что региональные игроки пока продолжают развитие, но сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны федеральных сетей. Многие из них дополнительно развивают формат мягких дискаунтеров, к которому относятся в том числе «Магнит», «Дикси» и «Пятерочка».

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что жесткие дискаунтеры по темпам роста выручки опережают остальные форматы в два с половиной раза. Он не исключает, что их активная экспансия продолжится. Сейчас жесткие дискаунтеры, по его словам, формируют лишь 6% розничного товарооборота. Хотя управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов считает, что в целом активная фаза роста FMCG-ритейлеров пройдена. В будущем их выручка едва ли будет увеличиваться более чем на 10–20% в год. Он связывает это с постепенным замедлением в том числе региональной экспансии: открывать новые магазины бизнесу становится все дороже.

Алина Мигачёва