Лизинг пошел по накатанной

Автолизинг показывает признаки восстановления. Квартальный рост составил около 13%, хотя общие объемы сделок за девять месяцев 2025 года почти на 40% ниже, чем за аналогичный период 2024-го. Оживление связано со снижением ключевой ставки, госсубсидиями и адаптацией участников рынка к работе со стоком. Но в условиях продолжающихся изъятий наибольший рост показывает сегмент подержанной техники за счет более привлекательных цен. В целом до конца года ускорения роста выдачи новой техники участники рынка не ждут.

В третьем квартале 2025 года представители бизнеса приобрели в лизинг 74,2 тыс. единиц автотехники (без учета спецтехники). Это почти на 13% больше показателя предыдущего квартала (во втором квартале по сравнению с первым рост составил 13,4%). Это следует из данных «Газпромбанк Автолизинга» и агентства НАПИ. Однако по итогам девяти месяцев 2025 года объем выданной техники составил 198 тыс. штук, почти на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ряд участников рынка подтверждают цифры. «Европлан» в отчетном квартале передал в лизинг техники в количественном выражении на 20% больше относительно второго квартала и на 39% больше относительно первого квартала. В ГК «Флит» (объединяет лизинговые компании «Флит Автолизинг» и «Флит Финанс») по итогам третьего квартала новый бизнес вырос более чем в два раза в сравнении с предыдущим периодом. В «Газпромбанк Автолизинге» во втором квартале количество сделок превысило результаты первого квартала более чем на 6%, в третьем квартале оказалось чуть ниже второго квартала (сказались межсезонье и все еще высокая ставка ЦБ), отмечает руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев.

Отчасти восстановление нового бизнеса в лизинге со второго квартала 2025 года эксперты связывают со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ (за это время ключевая ставка была снижена на 4,5 п. п., до 16,5%).

«Финансовая нагрузка на лизингополучателей постепенно снижается, постепенно восстанавливается инвестиционная активность»,— говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «Умеренный спрос инициируется сейчас теми компаниями, которым обновление автопарка необходимо для поддержки ключевых бизнес-процессов»,— поясняет Александр Корнев. В «Интерлизинге» отмечают «небольшое оживление после снижения ключевой ставки с 21% до 16,5%», хотя стимулом для заметного роста эти действия пока не стали.

Наибольшие темпы прироста во втором и третьем кварталах наблюдались в сегменте легковых автомобилей (на 21,9% и 13,3%) и LCV (16,2% и 13,9%). На это повлияло сезонное оживление, влияние новостей о возможном изменении утильсбора, временное увеличение госсубсидии на LCV (до 20%), поясняет первый заместитель гендиректора «Европлана» Илья Ноготков. Спрос на легковые автомобили поддержали и таксопарки накануне вступления в силу закона о локализации такси, добавляет Александр Корнев. «Другие сегменты, такие как тяжелая спецтехника, тяжелые грузовики и так далее, показывают слабую динамику из-за высокой стоимости активов, лизинг которых при текущей ставке очень затратен»,— отмечает заместитель гендиректора финтех-компании «Баланс-Платформа» Елена Дорофеева.

При этом лизинг новых автомобилей по итогам девяти месяцев 2025 года составил чуть больше 140 тыс. штук, почти на 48% ниже прошлогоднего показателя, тогда как сегмент техники с пробегом вырос почти на 8% (до 57,5 тыс. штук). «Вторичный рынок сейчас перенасыщен из-за больших стоков изъятого имущества и может предложить бизнесу более выгодные цены на почти новые предметы лизинга. Клиенту выгоднее купить одно-двухлетнюю технику с хорошей скидкой, чем брать новую по высокой цене»,— говорит Анатолий Перфильев. И дисконт в таких случаях может достигать 40% (см. “Ъ” от 20 октября).

Несмотря на частичное восстановление нового бизнеса, в автолизинге сохраняется проблема изъятий, хотя ряд лизинговых компаний отмечают, что научились эффективно реализовывать сток. Так, в «Европлане» в третьем квартале 2025 года на 3 тыс. изъятых автомобилей пришлось 8 тыс. новых сделок. За девять месяцев 2025 года «Газпромбанк Автолизинг» реализовал в 2,6 раза больше транспортных средств из собственного парка, чем за аналогичный период 2024 года.

Однако прогнозы экспертов и участников рынка на ближайшее время остаются сдержанными. «По итогам 2025 года рост нового бизнеса или портфеля маловероятен или может быть символическим»,— оценивает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Ключевым фактором остается монетарная политика ЦБ. В базовом сценарии (при ключевой ставке 16% к концу года) рынок будет демонстрировать установившиеся объемы продаж на уровне 24–25 тыс. штук в месяц вплоть до конца года, считает Александр Корнев. «Общее количество сделок за год может превысить 270 тыс. единиц (без учета спецтехники)»,— прогнозирует он. Коммерческий директор ГК «Флит» Руслан Моллаев ожидает в следующем году умеренного роста нового бизнеса примерно на 15%. По оценке коммерческого директора ГК «Интерлизинг» Андрея Осипова, в 2026 году при среднегодовой ключевой ставке 14% произойдет умеренный рост нового бизнеса, хотя «существенного скачка, как в периоды низких ставок (4,5–7,5%), ожидать не стоит». При этом доля подержанных автомобилей, по разным оценкам экспертов, сохранится в размере 20–30%.

Елена Ванюшина