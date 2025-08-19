Платежи экстремистам подвели блогера

Под запрет определенных действий поместил Останкинский райсуд Москвы известного блогера Никиту Ефремова, задержанного в выходные по прилете в Россию из Турции. Господин Ефремов, известный не только активностью в соцсетях, но и созданием собственного модного бренда кроссовок Nikita Efremov, оказался фигурантом уголовного дела о финансировании признанного в РФ экстремистским Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России; ликвидирован) Алексея Навального. По данным СКР, после решения Мосгорсуда, запретившего ФБК (признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России; ликвидирован), блогер в течение полугода перечислял на счета организации по 1 тыс. руб. в месяц.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Блогер и предприниматель Никита Ефремов

По данным источников «Ъ», 25-летний Никита Ефремов был задержан 16 августа в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Турции. Блогера препроводили в следственное управление СКР (СУ СКР) по Северо-Восточному округу Москвы. Там следователь сообщил, что им в этот же день было возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

Поводом, по предварительной информации, стали наработки сотрудников ФСБ, изучавших каналы финансирования структур, связанных с Алексеем Навальным, скончавшимся в заключении в прошлом году. Под надзор они попали после ликвидации по решению Мосгорсуда ФБК (признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России; ликвидирован) и запрете «Штабов Навального» как экстремистских организаций летом 2021 года. Несмотря на это, лидеры ФБК (признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России; ликвидирован) и сторонники господина Навального призывали продолжить их деятельность. В интернете они сообщали, каким образом надо переводить деньги на их содержание, якобы оставаясь при этом анонимным плательщиком.

«По версии следствия, Ефремов, находясь на территории Москвы и Московской области, с сентября 2021 по февраль 2022 года, являясь противником действующих органов власти Российской Федерации, перевел денежные средства на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности»,— заявили в столичном ГСУ СКР.

Источники «Ъ» уточнили, что, по версии следствия, речь шла о перечислении пятого числа каждого месяца 1 тыс. руб. с российского счета Никиты Ефремова на открытый в США и связанный с запрещенным и признанным в РФ экстремистским ФБК счет.

Суммы якобы исправно уходили в течение полугода, а сам господин Ефремов не мог, по мнению сотрудников спецслужб, не знать и не осознавать противоправный характер перечисления подобных «донатов».

В итоге Никите Ефремову было предъявлено официальное обвинение по ст. 282.3 УК. О его отношении к инкриминируемому деянию неизвестно. «Пока комментариев не даем, спасибо за понимание!» — кратко заявил «Ъ» один из его адвокатов.

18 августа Никиту Ефремова доставили в Останкинский райсуд Москвы для избрания меры пресечения. Стоит отметить, что вменяемая ему в вину статья УК предусматривает довольно широкой спектр наказания — от штрафа и принудительных работ до лишения свободы на срок от трех до восьми лет — и относится к категории тяжких. Поэтому следователи СУ СКР вполне могли ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Тем не менее они просили лишь о запрете определенных действий. Судья Никита Мутин ходатайство довольно быстро удовлетворил.

Никита Ефремов числился индивидуальным предпринимателем, вел блог в интернете, а в 2016 году, как рассказывал «Ъ», занялся торговлей элитной обувью. Сначала он перепродавал популярные модели кроссовок — Yeezy. После создал свой одноименный бренд спортивной обуви. В 2023 году его заподозрили в торговле контрафактными товарами в сети Nikita Efremov, но возбуждать уголовное дело следователи в итоге не стали, а изъятое вернули. В марте 2025 года корнер Nikita Efremov начал работать в Дубае.

Сергей Сергеев, Мария Локотецкая