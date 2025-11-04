Химию придержат в России

Запрет на экспорт серы из России даст возможность охладить внутренний рынок, но вряд ли позволит существенно увеличить предложение. Ограничения введены до конца года в условиях ремонта части мощностей и направлены на сохранение объемов выпуска минеральных удобрений и обеспечение продовольственной безопасности РФ. На мировом рынке сокращение российского экспорта в последние месяцы уже вызвало дефицит и рост цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Правительство РФ 2 ноября сообщило о введении запрета на экспорт отдельных видов серы по 31 декабря 2025 года. Решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности, говорится в сообщении. Эмбарго касается жидкой, гранулированной и комовой серы. Запрет не распространяется на поставки в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, для оказания гуманитарной помощи, в рамках международного транзита и для обеспечения работы российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Ограничения на экспорт серы из России, скорее всего, приведут к небольшому снижению цен, но предложение существенно вырастет только после выхода из ремонта крупнейшего производителя, прогнозирует управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По его словам, сейчас на рынке сложился дефицит некоторых видов серы, в частности жидкой, из-за остановки на ремонт ключевого завода. При этом, добавляет аналитик, не все потребители (производители фосфорной кислоты и удобрений на ее основе) могут перерабатывать комовую или гранулированную серу.

Россия — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров серы. В 2024 году в стране было выпущено 5,6 млн тонн этого химического сырья. Основной объем производят газоперерабатывающие заводы, оставшуюся часть — НПЗ. Крупнейший производитель — Астраханский ГПЗ — обеспечивает более 60% российского рынка. Экспорт серы из России в 2024 году, по оценкам S&P Global, сократился на 74,3% год к году, до 1,04 млн тонн.

В последние месяцы из-за выбытия ряда мощностей с поставками серы могли возникать перебои. В частности, собеседники “Ъ” указывали на ремонт на Астраханском ГПЗ. Российские компании в этих условиях даже перешли к закупкам серы за рубежом. Как сообщали в S&P Global Commodity Insights, один из производителей удобрений из РФ приобрел партию сырья объемом 35 тыс. тонн и на рынке сейчас много запросов на поставки серы в Россию (см. “Ъ” от 17 октября).

5 миллионов тонн составляет потребление серы в России в год, по данным «Имплементы»

Как сказано в сентябрьском обзоре агентства Argus, поставки российской серы на экспорт через порт Усть-Луга в августе сократились до 9 тыс. тонн, что в 1,6 раза меньше, чем в июле, и в 6,6 раза меньше, чем в июне. Большая часть партий в эти месяцы направлялась в Марокко. Поставки на внутренний рынок с июня по август сократились примерно на 6%, до 249 тыс. тонн, пишет Argus.

По данным Росстата, которые приводит Rupec, за восемь месяцев 2025 года выпуск серы в РФ сократился на 11,2% относительно аналогичного периода прошлого года. В августе падение составило 22,3%, до 344 тыс. тонн.

Источники “Ъ” в химических компаниях говорят, что ситуация на рынке довольно сложная. В середине октября собеседники “Ъ” отмечали, что в последнее время стоимость серы в России стала резко увеличиваться.

На рынке ожидали запрет на экспорт серы из РФ, отмечают в S&P Global. Там указывают, что сокращение российских поставок вызвало глобальный дефицит предложения и привело к росту цен на европейском рынке серы в последние несколько месяцев. По данным Platts, 30 октября гранулированная сера на спот-рынке в портах Балтики продавалась по $360 за тонну (FOB), что на 70% превышает уровень конца марта.

По прогнозам S&P Global, после официального заявления российского правительства об ограничении экспорта ключевые потребители серы могут обратиться к альтернативным крупным экспортерам на Ближнем Востоке или на западе США. Как отмечает агентство, в том числе со ссылкой на европейского трейдера, мировому рынку серы предстоит пережить перестройку и, как будет выглядеть его структура в долгосрочной перспективе, сказать сложно.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев