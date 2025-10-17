Удобрения питают импортом

Россия, несмотря на собственное крупное производство, стала импортировать серу, которая используется в химическом секторе. Первую партию закупил один из производителей минеральных удобрений. На рынке это связывают с сокращением объемов переработки нефти и газа, а также с ростом цен на этот вид химического сырья, что могло сделать импорт более привлекательным.

Российские компании начали закупать за рубежом серу, сообщили в S&P Global Commodity Insights со ссылкой на трейдеров. По данным аналитиков, один из производителей минеральных удобрений из РФ приобрел партию серы объемом 35 тыс. тонн по $390 за тонну с учетом стоимости фрахта (CFR). Как указывают в S&P Global, на рынке сейчас много запросов на поставки серы в Россию.

Россия — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров серы. В 2024 году в стране было выпущено 5,6 млн тонн этого химического сырья. Основной объем производят газоперерабатывающие заводы, оставшуюся часть — НПЗ. Крупнейший производитель — «Газпром добыча Астрахань», обеспечивает более 60% российского рынка. До 2030 года выпуск серы может вырасти в 1,5 раза, до 9 млн тонн, прогнозировали в «Имплементе». Внутреннее потребление, по оценкам аналитиков, может увеличиться с 5 млн до 6 млн тонн за счет роста производства серной кислоты.

Экспорт серы из России в 2024 году, по оценкам S&P Global, сократился на 74,3% год к году, до более 1 млн тонн. Крупнейшими покупателями стали Бразилия и Китай — 169 тыс. и 125 тыс. тонн соответственно. Снижение экспорта в S&P Global объясняют в том числе ростом внутреннего спроса на серу для производства удобрений. Около 80% объемов серы в промышленности идет на производство серной кислоты, которая затем служит компонентом для изготовления фосфорных удобрений. Крупнейший потребитель серы в России — череповецкий «Апатит» (входит в «Фосагро»), мощности которого позволяют производить 2,7 млн тонн серной кислоты в год. Еще около 1 млн тонн составляют мощности «Воскресенских минеральных удобрений» («Уралхим») и «Фосфорита» («Еврохим»). В химических компаниях ситуацию комментировать не стали.

По словам турецкого трейдера, которые приводит S&P Global, рынок серы перевернулся с ног на голову: Россия, которая раньше была одним из крупнейших экспортеров, теперь стремится импортировать продукцию из-за перебоев с поставками, возникших из-за аварий на НПЗ.

Мнения источников “Ъ” на рынке относительно причин начала импорта серы в Россию разделились. Часть собеседников также связывают это с существенным сокращением переработки нефти в условиях внеплановых ремонтов на НПЗ. Другие источники считают, что вывод мощностей ряда НПЗ не мог серьезно сказаться на рынке, так как объемы производства на НПЗ в РФ относительно небольшие и основной объем серы выпускается при очистке серосодержащего природного газа. Некоторые собеседники “Ъ” при этом указывают на ряд ремонтов на Астраханском ГПЗ «Газпрома». Последний инцидент там случился в конце сентября.

Один из источников “Ъ” полагает, что, несмотря на выбытие некоторых мощностей, российский рынок должен быть обеспечен серой с учетом имеющихся на предприятиях запасов. По его мнению, проблема может быть в цене, которая подскочила в условиях снижения производства.

По данным Росстата, которые приводит Rupec, за восемь месяцев 2025 года выпуск серы в РФ сократился на 11,2% относительно аналогичного периода прошлого года. В августе падение составило 22,3%, до 344 тыс. тонн. «За последнее время цена резко пошла вверх, хотя какого-либо дефицита на рынке нет и российские производители могут компенсировать выпавшие объемы. Скорее всего, они просто подняли цены, и кому-то из химических компаний могло оказаться выгоднее купить сырье за рубежом»,— полагает собеседник “Ъ”.

Ольга Мордюшенко